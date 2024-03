Brand in Maxvorstadt:Heller Feuerschein in der Nacht

Wer in der Nacht auf Sonntag in der Maxvorstadt unterwegs war, der hat den Feuerschein vielleicht gesehen: Ein Holzschuppen in der Heßstraße, angebaut an eine Lagerhalle für Theater- und Filmrequisiten, stand in Brand. Das teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. An der Wand des Schuppens war Material abgelegt worden, dieses hatte aus bisher unbekannten Gründen Feuer gefangen und bereits die Holzwand des Schuppens in Brand gesetzt.