Die Möglichkeit, Wohngeld zu erhalten, weckt in einer Stadt der teuren Mieten hohe Erwartungen: Viele Menschen versuchen, in München den nach einem aufwendigen, komplizierten Verfahren errechneten Mietzuschuss zu erhalten - und gehen dann doch leer aus. So sehr sich das Sozialreferat auch unter drei verschiedenen Sozialreferenten in den vergangenen Jahrzehnten abgemüht hat, mit jeder Wohngeldreform sind die Bearbeitungszeiten eher noch gestiegen, allen Aufstockungen des Personals und der Zentralisierung der Antragsbearbeitung zum Trotz. Derzeit müssen Antragsteller mehr als ein Jahr warten.