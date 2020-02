Seit dem 3. Februar laufen die Vorwahlen der Demokraten, in deren Verlauf sich der Konkurrent oder die Konkurrentin für US-Präsident Donald Trump herausstellen wird. Sechs Bewerber sind noch ernsthaft im Rennen um die demokratische Kandidatur: Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Joe Biden, Amy Klobuchar und Michael Bloomberg. Alle Nachrichten und Entwicklungen im Überblick:

Erdrutschsieg für Sanders in Nevada, Biden auf Platz zwei

Bernie Sanders hat seine Rolle als faktischer Frontrunner der Demokraten durch einen deutlichen Sieg bei den Vorwahlen in Nevada gefestigt. Der linke Senator gewann mit 47,1 Prozent aller Stimmen deutlich vor Joe Biden, der 21 Prozent der Wähler von sich überzeugen konnte. Auf Platz drei kommt Pete Buttigieg mit 13,7 Prozent der Stimmen. Damit entfallen auf Sanders 24 Delegierte, Biden bekommt neun und Buttigieg drei. Sanders führt damit vor dem Super Tuesday am 3. März deutlich vor Buttigieg und Biden. Für die kommende Vorwahl in South Carolina sehen die Umfragen den ehemaligen Vizepräsidenten Biden vorne. (bix, 24. Februar)

Russland unterstützt in den Vorwahlen angeblich Sanders

Die Sanders-Kampagne teilte am Freitag mit, dass sie von US-Offiziellen vor etwa einem Monat über Russlands Versuche informiert wurde, den US-Senator im Vorwahlkampf der Demokraten zu unterstützen. Erst vor wenigen Tagen war berichtet, worden, dass Russland versuche, Trump bei seiner Wiederwahl zu helfen. Der New York Times zufolge halten es einige aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der US-Behörden für möglich, dass die Unterstützung Russlands für Sanders im Vorwahlkampf der Demokraten letztlich auch Trump helfen soll. Das Kalkül demnach: Sanders sei für Trump bei der Präsidentschaftswahl im Herbst ein leichterer Gegner als moderate Demokraten. Auch im Wahlkampf 2016 hatten russische Social-Media-Wahlkämpfer dem Mueller-Report zufolge die Anweisung, der Sanders-Kampagne zumindest nicht zu schaden. US-Präsident Trump hatte die Berichte über neuerliche russische Hilfe für seinen Wahlkampf als "weitere Lügengeschichte der Demokraten" bezeichnet. Sanders nannte den russischen Präsidenten in einer Mitteilung am Freitag einen "autokratischen Schuft" und warnte ihn davor, sich in dem US-Wahlkampf einzumischen. (mxm, 21. Februar)

Bloomberg geht wegen angeblich sexistischer Äußerungen in Offensive

Unter wachsendem Druck wegen angeblich sexistischer Äußerungen geht der demokratische Präsidentschaftsbewerber Mike Bloomberg in den USA in die Offensive: Der Milliardär bot am Freitag an, Verschwiegenheitserklärungen seines Konzerns mit drei Frauen aufzuheben, damit diese über seine angeblichen Bemerkungen Auskunft geben könnten. Wegen der Verschwiegenheitserklärungen war Bloomberg bei einer Fernsehdebatte am vergangenen Mittwoch von seinen demokratischen Mitbewerbern scharf angegriffen worden. Die Senatorin Elizabeth Warren forderte Bloomberg auf, alle Frauen, die öffentlich über ihre Vorwürfe gegen ihn reden wollten, aus den Vereinbarungen zu entlassen. Bloomberg hatte diese Forderung in der Debatte noch zurückgewiesen. "Sie haben diese Vereinbarungen unterschrieben, und wir werden damit leben", hatte Bloomberg geantwortet. Das Publikum hatte Bloomberg daraufhin ausgebuht. (mxm, 21. Februar)

Bloomberg wird bei TV-Debatte scharf attackiert

Die Konkurrenten des Milliardärs haben sich auf das erste Aufeinandertreffen mit ihm im TV offenbar besser vorbereitet als Bloomberg selber. So warf ihm Elizabeth Warren Sexismus vor und dass er Frauen mit Verschwiegenheits-Übereinkommen mundtot gemacht hätte. Er weiß darauf wenig Antworten. Doch Warren greift nicht nur ihn an, sondern auch Bernie Sanders und Pete Buttigieg, berichtet Thorsten Denkler. (bix, 20. Februar)

Michael Bloomberg erstmals für TV-Debatte qualifiziert

Der US-Präsidentschaftsbewerber und Milliardär Michael Bloomberg nimmt an diesem Mittwoch (nach deutscher Zeit in die Nacht auf Donnerstag) bei einer Fernsehdebatte mit anderen demokratischen Bewerbern teil. Bloomberg war erst spät in den Wahlkampf eingestiegen und will sich erstmals am Super Tuesday zur Wahl stellen. Am 3. März wählen 15 Staaten und die Demokraten im Ausland gleichzeitig. Eine US-weite Umfrage sieht Bloomberg derzeit mit 19 Prozent Unterstützung auf dem zweiten Platz hinter Sanders mit 31 Prozent. (cck, 19. Februar)

Bennet und Yang geben auf

Unmittelbar nach Abschluss der zweiten Vorwahl im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten haben zwei weitere Bewerber das Handtuch geworfen. Nach der Schließung der Wahllokale in New Hampshire erklärte der Unternehmer Andrew Yang, die absehbaren Resultate seien "nicht das Ergebnis, für das wir so hart gekämpft haben". Es gebe derzeit keinen Weg mehr für ihn, sich die Kandidatur der Partei zu sichern, erklärte Yang vor Unterstützern.

Auch Michael Bennet gab seinen Rückzug bekannt. Der 55-jährige Senator aus Colorado hatte gehofft, sich bei der zweiten Vorwahl von den anderen moderaten Kandidaten Biden, Buttigieg und Klobuchar absetzen zu können. Beide, Yang und Bennet, erklärten, sie würden den siegreichen Kandidaten der Demokraten unterstützen, um Donald Trump ablösen zu können.

Am Mittwoch stieg auch der frühere Gouverneur von Massachusetts, Deval Patrick, aus. Er war der letzte afroamerikanische Politiker im Bewerberfeld gewesen, das jetzt noch acht Politikerinnen und Politiker umfasst. (bix, 12. Februar)

Sanders siegt in New Hampshire

Im Falle von New Hampshire erweisen sich die Prognosen und Umfragen vor der Vorwahl als korrekt: Bernie Sanders hat die Primary in dem Ostküstenstaat für sich entschieden, allerdings nur mit einem knappen Vorsprung. Nach Auszählung von 90 Prozent aller Stimmen lag Sanders knapp 1,5 Prozent vor Pete Buttigieg, der eine Woche zuvor die Vorwahl in Iowa für sich entschieden hatte. Damit gehen neun Delegiertenstimmen an jeweils beide Kandidaten. An Platz drei steht Amy Klobuchar, die noch sechs Delegierte für sich gewinnen kann. Die mitfavorisierten Elizabeth Warren und Joe Biden gehen leer aus. (bix, 12. Februar)

Sanders geht als Favorit in die Vorwahl in New Hampshire

In New Hampshire finden an diesem Dienstag die zweiten Vorwahlen statt. Die letzten Wahllokale schließen um 20 Uhr (2 Uhr MEZ). Umfragen zufolge geht Bernie Sanders als Favorit ins Rennen, dicht gefolgt von Pete Buttigieg. Beide achten darauf, prä­si­di­a­bel zu wirken, schreibt Thorsten Denkler. Der eine versucht es mit Inhalten, der andere verkauft Gefühle. Spannend dürfte auch sein, ob die Wahlbeteiligung nach dem Vorwahlchaos in Iowa nachlässt. (saul, 11. Februar)

Team Sanders will Teilprüfung der Iowa-Ergebnisse verlangen

Iowa wird voraussichtlich 14 nationale Delegierte für Pete Buttigieg zum Nominierungsparteitag im Sommer entsenden - zwei mehr als für den linken Senator Bernie Sanders. Das geht aus weiteren Ergebnissen hervor, die die Demokratische Partei in Iowa am Sonntag veröffentlichte. Sanders werde zwölf Delegierte erhalten, die drittplatzierte Elizabeth Warren acht, der ehemalige Vizepräsident Joe Biden sechs und Amy Klobuchar einen einzigen.

Ein offizielles Endergebnis gibt es nachwievor nicht. Das Team von Sanders will eine Teilprüfung der Ergebnisse verlangen. Bei dem Prozedere handelt es sich nicht um eine Neuzählung. Vielmehr wird dabei die Stimmenauszählung geprüft, um sicherzustellen, dass einzelne Resultate richtig addiert wurden. (saul, 10. Februar)

Kein endgültiges Ergebnis in Iowa

Vier Tage nach dem ersten Caucus der US-Vorwahlen gibt es in Iowa immer noch keinen eindeutigen Gewinner. Das hat zweierlei Gründe: Zum einen gab es technische Probleme bei einer App der Demokraten, die das Auszählen vereinfachen sollte, es aber noch viel komplizierter gemacht hat, weswegen bei der kommenden Vorwahl in Nevada wieder das althergebrachte Verfahren eingesetzt wird. Zum anderen gibt es - kaum zu glauben - in einem Bezirk immer noch kein finales Ergebnis. Bernie Sanders und Pete Buttigieg sehen sich zudem beide als Sieger der Vorwahl. Nun gibt es Stimmen, die eine Neuauszählung fordern, doch auch das ist kompliziert. Nach derzeitigem Stand käme Buttigieg auf 13 Delegiertenstimmen, Sanders auf 11, Elizabeth Warren auf sieben und Joe Biden auf 5. Das kann sich aber auch noch ändern. (bix, 7. Februar)

Republikanischer Präsidentschaftsbewerber Walsh beendet Kampagne

Der frühere US-Kongressabgeordnete Joe Walsh steigt aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner aus. "Ich beende meine Kampagne, aber unser Kampf gegen die Sekte von Trump hat erst begonnen", erklärte der konservative Radio-Moderator am Freitag auf Twitter. Er sei entschlossen, alles zu tun, um Trump im November zu schlagen. Walsh hatte bei der ersten Vorwahl der Republikaner in Iowa Anfang der Woche wie Trumps anderer Konkurrent Bill Weld lediglich etwas mehr als ein Prozent der Stimmen bekommen. (saul, 7. Februar)

Buttigieg liegt in Iowa knapp vor Sanders

Drei Tage nach der Wahl sind die Wahlbezirke komplett ausgezählt. Der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg hält seinen knappen Vorsprung vor dem linken Senator Bernie Sanders, wie aus den Zahlen hervorgeht, die die Demokratische Partei veröffentlichte. Auf dem dritten Platz liegt die Senatorin Elizabeth Warren, dahinter auf einem schwachen vierten Platz der frühere Vizepräsident Joe Biden, der auf nationaler Ebene als Favorit gilt. Nach der Wahl am Montag gab es Probleme mit der Auszählung. Die Ergebnisse können noch angefochten werden. Der Fernsehsender CNN will nach eigenen Angaben erst nach dieser Frist am Freitag einen Sieger küren und auch erst dann, wenn es keinen Antrag auf Überprüfung gibt. (cck, 7. Februar)

Überraschung bei der ersten Vorwahl?

Pete Buttigieg lag bei Umfragen bislang meist an Position vier oder fünf, bei der ersten Vorwahl könnte der frühere Bürgermeister von South Bend (Indiana) aber für eine Überraschung sorgen. Nach dem Wahlchaos am Tag der Abstimmung liegen immer noch nicht alle Ergebnisse vor. Nach Auszählung von 71 Prozent aller Bezirke ist Buttigieg mit 26,8 Prozent der Stimmen aber vor Bernie Sanders mit 25,2 Prozent. An dritter Stelle liegt derzeit Elizabeth Warren mit 18,4 Prozent. Dadurch würden Buttigieg und Sanders jeweils Stimmen von zehn Delegierten bekommen, Warren hätte vier Stimmen. Joe Biden, der in US-weiten Umfragen vorne liegt, ginge leer aus. Diese Werte können sich durch die noch fehlenden Bezirke allerdings ändern. (bix, 5. Februar)

Wahlchaos bei den Demokraten

Im US-Bundesstaat Iowa haben Republikaner und Demokraten über ihre Wunschkandidaten für die Präsidentschaftswahlen im Herbst abgestimmt. Bei den Republikanern gewann klar Präsident Donald Trump, allerdings auch ohne ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Bei den Demokraten stehen die Ergebnisse auch Stunden nach den Abstimmungen noch nicht fest. Bei der Übermittlung soll es große Pannen gegeben haben. Mehr Informationen zur Vorwahl in Iowa. (saul, 4. Februar)

Duell beim Super Bowl

Es ist eines der größten Fernsehereignisse der Welt: der alljährliche Super Bowl, das Endspiel der Football-Liga NFL. 100 Millionen Amerikaner schauen zu, 30 Sekunden TV-Werbung kosten 5,6 Millionen Dollar. In diesem Jahr spielten auf dem Rasen die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Und in der Werbepause kämpfte Donald Trump gegen Michael Bloomberg. Nachdem der Milliardär Bloomberg für zehn Millionen Dollar Sendezeit für seinen Wahlwerbespots eingekauft hatte, zog Trump nach. Für Bloomberg, der spät ins Kandidatenrennen der Demokraten eingestiegen ist, war es sicher ein wichtiger Moment. Wie das Duell der Politiker ausgeht, wird sich natürlich erst im Laufe des Jahres entscheiden. Auf dem Rasen jedenfalls gewann Kansas City. (ghe, 3. Februar 2020)

Delaney zieht sich aus dem Rennen zurück

Der ehemalige Abgeordnete John Delaney, hat seine Bewerbung zurückgezogen. Er gab für die Kandidatur sein Amt im Repräsentantenhaus auf, wo er die Bürger im 6. Wahlbezirk von Maryland vertrat und eher als Hinterbankler galt. Zuvor war Delaney Geschäftsmann, der zwei Unternehmen mitgründete, die es bis an die New Yorker Börse schafften. Er gehört zum Parteiestablishment, seine Kandidatur verlief eher unspektakulär. (cck, 31. Januar 2020)

Kampf zwischen den Demokraten und gegen Trump

Während das Rennen zwischen den Demokraten in den landesweiten Umfragen enger wird, verfolgen die bereits gewählten Demokraten im Kongress in Washington ein Projekt: Das Impeachment gegen US-Präsident Trump. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit im Senat zustande kommt, ist sehr gering, doch ein Ziel versuchen die Demokraten dennoch zu erreichen: Die aus ihrer Sicht unlauteren und unrechtmäßigen Handlungen des Präsidenten vor den Wählern offenzulegen und ihm so im Hinblick auf die Wahlen am 3. November zu schaden. Dabei hilft ihnen auch, dass Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater John Bolton plant, ein Buch zu veröffentlichen, dessen Inhalt den Präsidenten im Bezug auf die Ukraine-Affäre schwer belastet. (bix, 27. Januar)

Letztes TV-Duell vor den Vorwahlen

Knapp zwei Wochen vor dem Beginn der ersten Vorwahlen in Iowa trafen die Bewerber der Demokraten noch einmal vor laufender Kamera aufeinander. Dabei fehlte allerdings Michael Bloomberg, der auch erst beim Super Tuesday zur Wahl stehen wird. Nachdem sich Bernie Sanders und Elizabeth Warren bei den Diskussionen im Herbst noch schonten, attackierten sie sich nun erstmals direkt. Dabei dominierte die Frage, ob eine Frau überhaupt in der Lage sei, US-Präsident Trump ernsthaft herauszufordern. Warren entzog sich dieser Diskussion und verteilte stattdessen Spitzen gegen Sanders und Biden. (bix, 15. Januar)

Was bisher geschah

Das Feld der Bewerber hat sich gelichtet, aber nur ein wenig: 14 Demokraten konkurrieren immer noch darum, für die Partei in den Präsidentschaftswahlkampf zu ziehen. Favorit in den Umfragen ist bislang Joe Biden, Vizepräsident unter Barack Obama, der für einen gemäßigten Kurs steht. Aber auch Bernie Sanders und Elizabeth Warren - beide Kandidaten des so genannten progressiven Parteiflügels - haben noch Chancen auf die Spitzenkandidatur. Ebenso Pete Buttigieg, der politisch eher auf Bidens Linie liegt. Ein wenig dahinter in den Umfragen liegt der erst kürzlich ins Rennen eingestiegene Milliardär Michael Bloomberg.

Bei den Republikanern sieht es unterdessen nach einer überdeutlichen Mehrheit für Donald Trump als Spitzenkandidaten aus. In einigen Bundesstaaten haben die Republikaner sogar die Vorwahlen abgesagt mit dem Argument, das Ergebnis sei ohnehin klar. Allerdings steht der amtierende Präsident inmitten eines laufenden Amtsenthebungsverfahrens, das zwar aller Voraussicht nach im republikanisch dominierten Senat schetiern wird, aber dennoch den Wahlkampf beeinflussen dürfte. (ghe, 14. Januar)