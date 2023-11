Die Lage ist mit dynamisch noch etwas untertrieben beschrieben. Der Freitag zeigt die Fliehkräfte durch die verfassungswidrige Haushaltsaufstellung wie unter dem Brennglas: Der Kanzler wendet sich kurzfristig und eher unorthodox per Videobotschaft an die Bürger. Der Finanzminister feuert seinen Staatssekretär. Und Christian Lindner bestätigt, dass die Strom-. und Gaspreisbremse zum Jahresende beendet werden müssen. Im Bundesrat kämpfen die Bundesländer gegen aus ihrer Sicht falsche Prioritäten beim Sparen. Und in der CDU wird der Druck auf Parteichef Friedrich Merz größer, mitzuhelfen, die Schuldenbremse zu lockern.

Es wird bis tief nachts in diesen Tagen im Kanzleramt gearbeitet. "Wir sind hier am Limit, und darüber hinaus", lässt ein wichtiger Regierungsbeamter wissen. Und nach vielen Fragen, wann sich denn der Kanzler mal zu dem Haushaltsschlamassel dem Volk erkläre, erklärt Olaf Scholz am Freitag per kurzer Botschaft die Folgen des Urteils, macht aber auch klar: "Das Verfassungsgericht hat festgehalten, dass Hilfen in besonderen Notlagen weiterhin möglich sind." Aber man müsse künftige etwaige Sonderkredite jedes Jahr neu im Bundestag beschließen. Zugleich wolle man das Land "unverändert modernisieren, damit wir auch in Zukunft eine starke Industrie, gute Arbeitsplätze und gute Löhne haben". Am Dienstag soll eine Regierungserklärung des Kanzlers im Bundestag folgen.

Und es gibt erste personelle Konsequenzen: Finanzstaatssekretär Werner Gatzer, der seit 2005 bereits vier Finanzministern gedient hat, wird von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zum Jahresende in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Er, der oft auch als "Mr. Haushalt" bezeichnet worden ist, gilt als Architekt der vom Bundesverfassungsgericht nun als rechtswidrig eingestuften Konstruktion, mit der 60 Milliarden Euro an nicht verbrauchten Corona-Geldern in einen Klima- und Transformationsfonds (KTF) verschoben worden sind, um die Schuldenbremse zu umgehen.

Die Kaskade an Haushaltssperren, die fehlenden 60 Milliarden, das geplante nachträgliche Aussetzen der Schuldenbremse für 2023 und das Verschieben des Beschlusses über einen Haushalt 2024 haben das Land erschüttert. Und während Scholz inzwischen um seine Kanzlerschaft und seine Koalition kämpfen muss, stehen wegen des enormen Spardrucks überall Verteilungskämpfe bevor, und das in Zeiten, in denen die AfD ohnehin von einem Umfragehoch zum nächsten segelt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bereits vor einer Art Stresstest für die Demokratie gewarnt.

Die neue Bundesratspräsidentin, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), hat am Freitag in ihrer Antrittsrede appelliert, gemeinsam einen Krisenausweg zu suchen. "Der gute, faire Kompromiss zum Wohle vieler in unserem Land ist nicht schlecht, sondern ein gutes Merkmal unserer Demokratie." Schon jetzt müssen sich viele Bürger und Angestellte auf schwierigere - und zum Teil teurere - Zeiten einstellen. Die Folgen des Karlsruher Urteils können das weiter verschärfen.

Und so geht es in diesen Tagen auch um Symbole, wo am Ende gespart werden soll, das zeigt etwa Tagesordnungspunkt 67 in der Sitzung des Bundesrats. Mehrere Bundesländer wollen den schon vor dem Urteil gefassten Plan der Ampelkoalition stoppen, wonach der reduzierte Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie auslaufen soll, am 1. Januar wären dann wieder 19 statt sieben Prozent zu berappen. Auch SPD-regierte Länder erinnern an das Versprechen von Scholz im Bundestagswahlkampf, als wegen der Corona-Einbußen der Satz auf Speisen in der Gastronomie, ebenso für Essen in Kitas, Schulen oder Pflegeheimen reduziert worden war. "Das schaffen wir nie wieder ab", gab sich Scholz damals überzeugt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte am Freitag im Bundesrat: "Tausende von Existenzen sind betroffen, in ganz Deutschland." Wenn man sparen wolle, dann besser an anderer Stelle, wie beim Bürgergeld oder beim Heizungsgesetz. Man könne auch den Erweiterungsbau des Kanzleramts schieben "und dafür lieber Menschen ein billigeres und günstigeres Essen ermöglichen".

Bayern scheiterte zwar mit einem eigenen Antrag zur Verlängerung des Rabatts, der sogar eine Ausweitung auf Getränke vorsah, aber der Kampf der Länder geht an anderer Stelle weiter. Der Bundesrat hat erst einmal Lindners Projekt eines Wachstumschancengesetzes gestoppt, das steuerliche Entlastungen für Unternehmen von sieben Milliarden Euro im Jahr vorsieht, und den Vermittlungsausschuss dazu angerufen. Dort wollen mehrere Länder nun im Gegenzug für einen Kompromiss die Verlängerung des Mehrwertsteuerrabatts auf Speisen durchsetzen.

Investitionen stehen auf der Kippe, Arbeitsplätze geraden in Gefahr

Aber auch im großen Maßstab dominieren Sorgen und Unsicherheit. Im Bundeswirtschaftsministerium klingelt unentwegt das Telefon und gehen besorgte E-Mails von Unternehmern ein, was nun mit ihrer Förderung sei. Nach einem Transformationsgipfel wird gerufen, Gewerkschaften bereiten Demonstrationen vor. Eine Stadt wie Eisenhüttenstadt hängt fast komplett vom dortigen Stahlwerk ab, aber die Investitionen für neue klimafreundliche Hochöfen und eine Wasserstoffversorgung stehen jetzt auf der Kippe, Arbeitsplätze geraten in Gefahr. Während die Unternehmen Salzgitter und Thyssenkrupp Steel Europe bereits Förderbescheide über rund eine Milliarde beziehungsweise rund zwei Milliarden Euro in der Tasche haben, ist dies bei Arcelor Mittal nicht der Fall. An den Standorten Bremen und Eisenhüttenstadt mit 6500 Mitarbeitern sind ohne Förderung geplante Investitionen von 2,5 Milliarden illusorisch.

Zweimal ist in der Geschichte der Bundesrepublik bisher eine Koalition im Streit um den Haushalt und die Wirtschaftspolitik zerbrochen, beide Male war es die FDP, die das Bündnis sprengte. Erst 1966 die schwarz-gelbe Koalition mit CDU/CSU und dann 1982 das sozial-liberale Bündnis mit der SPD. Viele Bundesländer sind alarmiert, ohne Transformationsmilliarden drohen herbe Einschnitte. Und so mehren sich auch unter CDU-Regierungschefs Stimmen, dass ein Ausweg in einem Aufweichen der einst von Staatssekretär Gatzer mit entwickelten Schuldenbremse liegen könne. Außer Berlins Kai Wegner zeigen sich auch Sachsens Michael Kretschmer und Sachsen-Anhalts Reiner Haseloff dafür offen - denn sie müssen sonst um die milliardenschwere Ansiedlung von Chipfabriken mit Tausenden Arbeitsplätzen bei sich bangen.