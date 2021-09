CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz wendet sich gegen eine parteiinterne Debatte über die Frage, ob sich die Union auch als zweitplatzierte Partei bei der Bundestagswahl um eine Regierungsbildung bemühen sollte. "Ich kämpfe unverändert um Platz eins", sagt der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Losgetreten hat die Debatte die CSU durch mehrere Interviews. In den Augen von Parteichef Markus Söder hat nur der Erstplatzierte bei der Bundestagswahl die Aufgabe, eine neue Bundesregierung zu bilden. Wenn die Union vorne liege, gebe es einen "moralischen und politischen Führungsauftrag" und einen "klaren Auftrag beispielsweise für Jamaika", sagte Söder am Samstag im Deutschlandfunk. "Umgekehrt, wenn die SPD vorne liegt, ist ja klar, dass es entweder eine Linkskoalition oder eine Ampel gibt", fügt Söder hinzu.

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lehnt eine Juniorpartnerschaft in einer Koalitionsregierung ab. "Der Maßstab für die Union muss sein, eine Regierung zu führen," sagte er der Rheinischen Post. Das Argument der CDU gegen einen Kanzlerkandidaten Söder sei ja gerade ihr unbedingter Wille gewesen, das Kanzleramt selber zu erreichen. Dieser Wille müsse jetzt weiter gelten und das Kanzleramt für die Union gewonnen werden.

Hintergrund der Aussagen von Söder sind Überlegungen aus CDU, SPD und FDP, dass sich auch der Zweitplatzierte um eine Regierungsbildung bemühen könne oder werde. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik bisher lediglich zu Zeiten der sozial-liberalen Koalition gegeben. 1969 und 1976 lag die SPD jeweils hinter der CDU/CSU, erreichte aber mit Hilfe der FDP eine parlamentarische Mehrheit.

Angesichts der aktuellen Umfragwerte könnte das nun für manchen in der CDU eine Option sein. Die CSU hingegen will davon nichts wissen: "Für eine Regierung unter Führung einer zweitplatzierten Union fehlt mir gerade die Fantasie", sagte Dobrindt dem Spiegel - und schränkt damit den Spielraum nach der Wahl deutlich ein.

Blitzumfrage: Scholz gewinnt drittes Triell

SPD-Kandidat Olaf Scholz hat nach einer Forsa-Blitzumfrage für ProSieben/Sat1 auch das dritte Triell gewonnen. 42 Prozent der Befragten fanden den Kandidaten der SPD am überzeugendsten. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet nannten 27 Prozent als Sieger der dritten TV-Debatte. Schlusslicht war Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock mit 25 Prozent. Sechs Prozent der Befragten antwortetetn mit "Weiß nicht".

Diese Umfrageergebnisse präsentierte der Sender Sat.1 am Sonntagabend in seiner Nachbesprechung direkt im Anschluss an das Triell, das auf ProSieben, Sat.1 und Kabeleins ausgestrahlt wurde.

Für die Umfrage befragte Forsa nach Senderangaben 2291 wahlberechtigte Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Umfrage bezieht sich somit nicht auf alle Wahlberechtigten in Deutschland, sondern nur auf die TV-Zuschauer.

Scholz' gutes Abschneiden setzt den Trend der ersten beiden TV-Sendungen fort. Auch in der vergangenen Woche und beim ersten Triell vor drei Wochen fanden die Zuschauer den Finanzminister am übereugendsten. (19.09.2021)

Scholz verspricht mehr Mindestlohn und feste Rente

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat einen höheren Mindestlohn und eine Rentengarantie zu Bedingungen für eine vom ihm geführte Koalition erklärt. "Ich verspreche den Bürgern: Der Mindestlohn wird mit mir als Kanzler im nächsten Jahr auf 12 Euro angehoben", sagte Scholz der Bild am Sonntag. "Und ich garantiere: Das Rentenniveau bleibt stabil und das Renteneintrittsalter wird nicht weiter steigen." Dies werde Bedingung für jede Koalition: "Ohne das wird es nicht gehen! Alle können sich darauf verlassen, dass eine von mir geführte Regierung genau das tut."

Erstmals benannte der SPD-Kanzlerkandidat konkret, wie hoch der Spitzensteuersatz für die Einkommenssteuer unter seiner Regierung steigen soll: "Der Spitzensteuersatz, der dann allerdings erst später greift, könnte um drei Punkte auf 45 Prozent steigen", sagte der Bundesfinanzminister. Im SPD-Wahlprogramm wird keine konkrete Prozentzahl genannt. Scholz betonte, dass er im Gegenzug 95 Prozent der Steuerzahler entlasten wolle. Singles, die weniger als 100 000 Euro brutto im Jahr verdienten, und Verheiratete mit weniger als 200 000 Euro brutto würden weniger zahlen. Scholz sagte dazu. "Das können wir nur finanzieren, indem die Steuern für die, die erheblich mehr verdienen, moderat angehoben werden." (19.09.2021)

Linke will Hartz-IV-Satz um 100 Euro erhöhen

Die Bundesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, hat sich dafür ausgesprochen, im Falle einer rot-grün-roten Bundesregierung die Hartz-IV-Sätze um 100 Euro anzuheben. "Zu Recht fordern Gewerkschaften und Sozialverbände die Neuberechnung und deutliche Erhöhung der Hartz-IV-Sätze, denn die Erhöhung um drei Euro liegt weit unter der aktuellen Inflation", sagte Hennig-Wellsow der Deutschen Presse-Agentur.

Ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linke könne dies zügig erreichen - schon in den ersten 100 Tagen. "Dafür spreche ich mich aus, die Ablösung von Hartz-IV regelt dann der Koalitionsvertrag", sagte Hennig-Wellsow. Ihrer Ansicht nach sei auch deshalb die "Färbung der kommenden Bundesregierung" für viele Menschen in Deutschland "so existenziell".

Erst vor wenigen Tagen brachte das Kabinett eine Verordnung des Bundessozialministeriums auf den Weg, die eine Anhebung des Hartz-IV-Regelsatzes um drei Euro pro Monat vorsieht. Ein alleinstehender Erwachsener soll demnach ab Januar 449 Euro im Monat bekommen. Insgesamt erhalten Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 0,76 Prozent mehr Geld. Der Satz für Partnerinnen, Partner und Ehegatten steigt um drei auf 404 Euro.

Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte sich zuletzt zu Hartz-IV-Erhöhungen geäußert. Bei der Berechnung des monatlichen Bedarfs würden die Kosten etwa für IT, soziale Medien und Kommunikationsmöglichkeiten, aber auch für andere Dinge nicht ausreichend angesetzt, sagt Scholz in einer Wahlsendung des TV-Senders Pro Sieben. Er wolle die Summen "realistischer berücksichtigen". Dadurch werde es zu einer Steigerung kommen, "die sich nicht sehr von dem unterscheiden wird, was die Grünen für sich als ersten Schritt" vereinbart hätten. (18.09.2021)