Was bekannte Münchner verzeihen können, sieben Jahreswechsel, die der Stadt in Erinnerung bleiben und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Was können Sie verzeihen? Dragqueen Vicky Voyage über einen Eklat, Fußballer Morris Schröter über einen folgenreichen Platzverweis, Intendantin Barbara Mundel über das Publikum und Schauspieler Miroslav Nemec über Kriegsnachwehen - einige Reflexionen (SZ Plus).

"Rachegefühle sind wie böse Geister" Beim Verzeihen geht es nicht nur um die andere Person, es ist auch wichtig fürs eigene Wohlergehen, findet Barbara Schellhammer, Professorin an der Hochschule für Philosophie. Ein Gespräch über Verletzungen, Täterschaft und Opferrolle, Flüsterpost und Gott (SZ Plus).

Von "zügelloser Ausgelassenheit" zur Ausgangssperre An Silvester hat die Stadt im Laufe der Zeit einiges erlebt: Frivole Schlittenfahrten, ein ehrgeiziges Millenniums-Komitee oder einen Terroralarm am Hauptbahnhof. Sieben eigentümliche Bräuche und besondere Ereignisse zum Jahreswechsel (SZ Plus).

"Wir Metzger hatten noch Glück" Kleine Metzgereien gibt es in der Stadt immer weniger. Warum das so ist? Darüber können Ignaz und Josef Vogl viel erzählen (SZ Plus). Sie haben jahrzehntelang eine betrieben.

Lehmann-Prozess geht in die nächste Runde Eine Woche nach dem Urteil gegen den früheren Fußball-Nationaltorwart legt die Staatsanwaltschaft München II Berufung ein.

Die skurrilsten Einsätze der Feuerwehr München Ausgesperrte Mütter, eingesperrte Friedhofsbesucher und zahlreiche Tierbabys. Auch in diesem Jahr gab es einige Notrufe, die nicht nur die Rettungskräfte der 112 zum Schmunzeln brachten.

Welche Folgen das Ende der E-Auto-Prämie hat Die Ampel-Regierung in Berlin hat die Förderung im Dezember abrupt gestoppt. Wie reagieren die Händler in München auf das Aus - und was bedeutet das für den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Stadt?

Atzinger und Altem Simpl droht das Aus Der Betreiber hat für die Traditionslokale in der Maxvorstadt Insolvenzantrag gestellt. Beide sind vorübergehend geschlossen. Und nun?

Polizei Mehr als 100 Einsätze wegen Pyrotechnik - Aufregung bei Ikea in Brunnthal

Prozess Ein Schuss und seine Folgen

Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft Räuber erbeutet tausende Euro im Stachus-Untergeschoss

