"Die Frage nach der Schuld vertieft den Graben", sagt Barbara Schellhammer, Professorin an der Hochschule für Philosophie in München.

Von Sabine Buchwald

Barbara Schellhammer, 46, ist seit 2019 Professorin für Intercultural Social Transformation an der Hochschule für Philosophie, dort leitet sie das Zentrum für Globale Fragen. Sie forscht unter anderem zur Phänomenologie des Fremden, zu kultureller Verdrängung und Vertreibung und beschäftigt sich mit Friedensbildung. Schellhammer hat viele Jahre in Kanada gelebt, aber auch in Togo und Kenia. Die aktuellen Krisen in der Welt belasten sie. Doch dass derzeit viel über das Verzeihen nachgedacht wird, stimme sie "hoffnungsfroh", sagt sie.