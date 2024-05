Von Anne Eberhard

Hält die Koalition ihre Versprechen? Seit drei Jahren regiert Grün-Rot im Rathaus und hatte sich viel vorgenommen: Mieten bezahlbar machen, Radwege ausbauen, Eltern unterstützen. Doch wie weit sind die Projekte wirklich? Ein interaktiver Überblick im Koalitionstracker. (SZ Plus)

Wenn im Schockraum das Licht ausgeht In zwei Wochen soll die Frauen- und Kinderklinik Schwabing in Betrieb gehen. Damit alles reibungslos funktioniert, werden vorher die Abläufe durchgespielt - und dann fällt der Strom aus. (SZ Plus)

Wo Münchens Obdachlose künftig Schutz finden Niemand müsse in der Stadt auf der Straße schlafen, erklärt die Sozialreferentin. Im Euroindustriepark eröffnet am Montag ein Neubau mit Platz für 730 Menschen - doch nicht alle wollen die Übernachtungsangebote annehmen.

Freistaat kürzt LMU-Professor Meyen das Gehalt Wegen seiner Tätigkeit für eine "Querdenker"-Zeitung muss der Beamte zeitweise auf einen Teil seiner Bezüge verzichten. Das ist das Ergebnis eines Disziplinarverfahrens, das aber nicht rechtskräftig ist.

Kein Herz fürs Herzkasperlzelt Ausgerechnet das Zelt, in dem die Tradition besonders liebevoll gepflegt wurde, fliegt wohl von der Oidn Wiesn. Wie kann das sein? Was soll das neue Zelt bieten? Warum begehrt der Stadtrat nicht auf? Einblicke in einen sehr speziellen Münchner Kulturkampf. (SZ Plus)

Klinikum Großhadern: Eine der größten Universitätskliniken Europas wird 50

Europawahl: Wie die Münchner an ihre Briefwahlunterlagen kommen

Streit unter Jugendlichen: 16-Jähriger lebensgefährlich mit Messer verletzt

Gegen Subventionierung fossiler Energie: Klima-Bündnis will Ludwigstraße blockieren

SZ Plus Familienleben : "Wie wir heiraten, ist mehr von Hollywood-Produktionen beeinflusst als von religiösen Traditionen" LMU-Professorin Daria Pezzoli-Olgiati untersucht das Bild der Familie im Film. Sie möchte verstehen, wie religiöses Wissen durch Medien weitergegeben wird - und wie die Darstellungen auf unser Leben zurückwirken. Interview von Sabine Buchwald

SZ Plus Gottschalks Umzugspläne : Gottschalk ist endlich da, wo er hingehört In den Hügeln von Malibu und in einem Schloss am Mittelrhein hat Thomas Gottschalk schon residiert. Nun zieht es ihn in den Münchner Vorort Gräfelfing. Warum ausgerechnet dorthin? Glosse von Christian Mayer

Lokale mit Wlan : Acht Cafés in München, in denen man gut arbeiten kann Wlan, ein bisschen Platz für den Laptop - dazu guten Kaffee, ein Stück Kuchen oder Herzhaftes: Das bieten diese Cafés. Von SZ-Autorinnen

