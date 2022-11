Neun Cafés in München, in denen man gut arbeiten kann

Westend: Café Colombo

(Foto: Florian Peljak)

Es braucht eigentlich nicht viel, um anderswo zu arbeiten als im Büro. Chefs, die es zulassen, einen Laptop - und einen Platz, an dem man sich wohlfühlt. Für viele ist der im Café. Vor allem, wenn es dort auch noch nett ausschaut und ein paar Kleinigkeiten zum Essen angeboten werden. So wie im Café Colombo. Das will mehr sein als ein Kaffee-und-Kuchen-Laden, deswegen bekommt man morgens, mittags und abends etwas für den kleinen Hunger. Feingebäck von der Pâtisserie Dukatz etwa oder Sandwiches wie Tramezzini und Focacce, außerdem Salate. Das Café liegt inmitten von Bürokomplexen, viele der Angestellten verbringen ihre Mittagspause hier. Wen es nicht ins Büro zurückzieht, der kann einfach an einem der 15 Plätze sitzen bleiben. Eine kleine Zahl an Stammgästen kommt bereits regelmäßig zum Arbeiten - W-Lan gibt es selbstverständlich auch.

Café Colombo, Anglerstraße 2, 80339 München, Telefon: 089/23740771, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 bis 19 Uhr.

Maxvorstadt: Lost Weekend

München, 20.3.2018 / Foto: Robert Haas Lost Weekend, Schellingstraße (Foto: Robert Haas)

Praktisch direkt neben der Ludwig-Maximilians-Universität liegt das Lost Weekend, das sich selbst als Co-Working-Space mit integrierter Buchhandlung beschreibt. Ohne Laptop fällt man hier fast mehr auf als mit. An der Bar gib es (vegane) Nervennahrung, ebenso wie das Passwort fürs W-Lan. Ringsum findet man zudem gleich mehrere Copy Shops - Univiertel eben. Vor allem für Studierende also der ideale Arbeitsplatz, wenn die WG-Mitbewohner nerven und einem in der Universitätsbibliothek die Decke auf den Kopf fällt.

Lost Weekend, Schellingstraße 3, 80779 München, Telefon: 089/28701881, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 0 Uhr, Freitag 9 bis 2 Uhr, Samstag 11 bis 2 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr.

Ludwigvorstadt-Isarvorstadt: Trachtenvogl

München, 18.1.2017 / Foto: Robert Haas Café Trachtenvogl, Reichenbachstr. 47 (Foto: Robert Haas)

Gemütliche Sessel und Sofas - und immer wieder größere Tische, die genug Platz fürs Arbeitsmaterial bieten: der Trachtenvogl eignet sich vor allem unter der Woche, wenn weniger los ist, gut zum Arbeiten. Lange war das Lokal vor allem als Bar beliebt, inzwischen trifft man sich dort zum Kaffee trinken. Der Cappuccino ist auch wirklich gut - und dazu gibt es eine solide Frühstücksauswahl sowie den ganzen Tag über Sandwiches vom Grill. Gegen Mittag schreibt die nette Kellnerin die Tagesgerichte an die Tafel. Nachmittags kann man dann die heiße Schokolade in Geschmacksrichtungen von Orange-Zimt bis Pfeffer probieren. Und die Arbeit geht fast nebenbei.

Trachtenvogl, Reichenbachstraße 47, 80469 München, Telefon: 089/2015160, Öffnungszeiten: täglich 9 bis 22 Uhr.

Westend: Bean Batter

Innenraum des Cafés Bean Batter in der Schwanthalerstraße 123, München. (Foto: Jan A. Staiger/Jan A. Staiger)

Anderswo kann man sich vielleicht fehl am Platz fühlen, wenn man seinen Laptop auspackt - im Bean Batter bestimmt nicht. Denn das Café wirbt sogar eigens mit seinen Arbeitsplätzen mit Wlan. Nebenbei gibt es Frühstück, Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Der Schwerpunkt liegt auf den leckeren Waffeln: klassisch mit Puderzucker, aber auch als Olivenwaffel mit Kürbischutney und Ziegenkäse oder süß mit Ananas, rosa Pfeffer und Kokoschips.

Bean Batter, Schwanthalerstraße 123, 80339 München, Öffnungszeiten: täglich 10 bis 17 Uhr, Küche geöffnet von 11 bis 17 Uhr, an Wochenenden ab 10 Uhr.

Maxvorstadt: Café Benko

(Foto: Stefanie Preuin/Stefanie Preuin)

Die Atmosphäre im Café Benko ist stets herzlich und unkompliziert und wirkt nie aufgesetzt. Zum Frühstück gibt es Eierspeisen, mittags kann man zwischen Pasta-Gerichten, Suppen und Eintöpfen wählen. Und wer zur süßen Fraktion gehört, für den gibt es French Toasts, Kuchen oder Pancakes. Das Café ist daher mit seiner unmittelbaren Nähe zur Technischen Universität die ideale Anlaufstelle für alle, die lieber in gemütlicher Atmosphäre arbeiten möchten als in der Bibliothek. Das W-Lan-Passwort gibt es auf Nachfrage - wie alles andere - mit einem Lächeln.

Benko Café, Luisenstraße 41, 80333 München, Telefon: 089/12765804, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 16.30 Uhr.

Au-Haidhausen: Café Blá

(Foto: Alessandra Schellnegger)

Café Blá, das ist isländisch, blá heißt blau. Dementsprechend ist Blau die dominierende Farbe in dem kleinen Café, das sich in einer ruhigen Nebenstraße unweit des Deutschen Museums befindet. Hier wird die nordische, vor allem die isländische Kaffeekultur zelebriert, der hauseigene Kaffee kommt aus der Rösterei "Vits", der übersetzt den Namen "Elfengeheimnis" trägt. Das Café soll ein Ort sein, an dem jeder das findet, was er sucht - ob Ruhe oder Geselligkeit. Arbeiten lässt es sich hier bei entspannter isländischer Musik und mit leckeren Kuchen, Bowls und Waffeln. Nur das Abtippen des W-Lan-Passworts - ein isländischer Vulkan - könnte eine Herausforderung sein.

Café Blá, Lilienstraße 34, 81669 München, Telefon: 0176/23926535, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt: Loretta Bar

(Foto: Stephan Rumpf)

Die Loretta Bar ist längst eine Münchner Institution, die zwar eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit voll, aber nie unangenehm überfüllt ist. Wer beim Arbeiten absolute Ruhe braucht, dem sei die Loretta deshalb nicht geraten. Alle anderen können es sich hier aber an einem der Holztischchen gemütlich machen und in den Denkpausen durch die großen Fenster das Treiben entlang der Müllerstraße beobachten. Zur Stärkung gibt es guten Kaffee, einfache, meist mediterrane Gerichte und Kuchen - und zu späterer Stunde auch ganz köstliche Drinks. Für das W-Lan-Passwort einfach kurz an der Bar nachfragen.

Loretta Bar, Müllerstraße 50, 80469 München, Telefon: 089/23077370, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 1 Uhr, Freitag 8 bis 3 Uhr, Samstag 9 bis 3 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr.

Maxvorstadt: LAX Eatery

(Foto: Alessandra Schellnegger)

In der LAX Eatery lässt sich so arbeiten, dass es sich zugleich wie Urlaub anfühlt. LAX, das ist die Abkürzung des Flughafens von Los Angeles, und die LAX Eatery ist ein kalifornisches Café. Typisch kalifornisch ist zum Beispiel die Liebe zu Superfood. Und dann wäre da noch die Nähe zu Mexiko, die sich in der kalifornischen Küche wiederfindet. In erster Linie gibt es in dem Eckcafé wunderbare Frühstücksvariationen, aber auch ein paar Mittagsgerichte. All das kommt meist in Bowls daher. Da ist es auch egal, wie wolkenverhangen ein Münchner Tag beginnt. Bloß am Wochenende wird es häufig so voll, dass die Kellner das Wlan-Passwort nur noch ungern herausrücken.

LAX Eatery, Neureutherstraße 1, 80799 München, Telefon: 0152/38525774, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 15.30 Uhr.

Maxvorstadt: Daddy Longlegs

(Foto: Stephan Rumpf)

Das Daddy Longlegs war das erste Café in München, das Açai-Bowls verkauft hat. Mittlerweile stehen die Menschen vor dem Laden oft Schlange für eine der hübsch angerichteten Schüsseln. Vor dem ersten Löffel wird dann oft noch einmal das Handy gezückt, Instagram will schließlich auch gefüttert werden. Während der Woche, wenn weniger los ist, kann man aber auch ungestört arbeiten, nachdem die wichtigsten Grundbedürfnisse gestillt sind. Das W-Lan-Passwort bekommt man auf Nachfrage am Tresen.

Daddy Longlegs, Barer Straße 42, 80799 München, Telefon: 089/80994361, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr.