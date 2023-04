Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Halbzeitbilanz für die Münchner Rathauskoalition: Ein seltsam distanziertes Paar Grüne und SPD hatten sich einen ökologisch-sozialen Großumbau für München vorgenommen. Davon ist bisher noch nicht allzu viel zu erkennen (SZ Plus) - was nicht nur an der Corona-Pandemie und den Folgen des Ukraine-Krieges liegt.

TU München: Kommt das sparsamste Auto der Welt aus München? In wenigen Monaten haben Studierende der Technischen Universität ein neues Elektrofahrzeug entwickelt: nicht sehr schnell, aber leicht und unglaublich effizient. Ob es für den Titel wirklich reicht, müssen sie bald auf einer Rennstrecke bei Toulouse beweisen (SZ Plus).

Rocker in München: Steckt hinter einer Attacke im Schnellrestaurant ein Bandenkrieg? Vier Männer sollen im McDonald's in der Au ein Mitglied der Hells Angels verprügelt haben. Vor Gericht leiden die Zeugen unter Gedächtnisschwund (SZ Plus).

"Radikal jung"-Festival: Die Annäherung der Generationen Das Festival für junge Regie am Münchner Volkstheater hat begonnen. Voll besetzte Säle, gute Stimmung und ein Texthänger - der erste Abend bot viel Gesprächsstoff.

Föhringer Ring: Baubeginn für neue Isarbrücke Die Arbeiten zur Erweiterung des Föhringer Rings auf vier Spuren starten mit drei Jahren Verzögerung. Für Autofahrer wird es erst einmal enger.

WEITERE NACHRICHTEN

Kontroll-Aktion der Polizei: Ein 2014 geklautes Rad taucht wieder auf

Container-Dilemma in München: Warum die Stadt kaum noch Sammelboxen im Boden versenkt

TU München: Forschungsreaktor bei Garching wird umgerüstet

Umbau: Allianz-Arena soll mehr Stehplätze bekommen

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

