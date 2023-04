Von Laura Kaufmann und Michael Zirnstein

Was für ein herrliches Wochenende das sein könnte! Startschuss für die Auer Dult, Startschuss für die Hofflohmärkte. Und ein Startschuss für fleißige Läufer fällt auch. Nur das Wetter ist noch mehr April als Mai. Wahrscheinlich wird es sich zum Frühlingsfest empfehlen, über die Tracht, will man denn eine tragen, ein Regencape anzuziehen oder zumindest eines einzustecken. Dann hilft nur Karl Valentin: "Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch." Und schon kann es losgehen.

Samstag, 29. April: Mit der Maidult startet um elf Uhr die Dultsaison. 245 Geschäfte bieten ihre Waren an, der Kettenflieger dreht seine Runden, die Steckerlfische brutzeln. Neu dabei ist in diesem Jahr ein Zauberkünstler, und falls die Plakatierung ungewohnt wirkt - ein neues Design hat die Auer Dult auch bekommen. Wer möchte, kann tief in die Dultgeschichte eintauchen und an einer Führung teilnehmen oder mittags mit der Pfarrei Mariahilf meditieren. Wer das nicht möchte, findet sicherlich mindestens eine neue Tasse oder Bürste.

Zwischen Plunder, Krusch und echten Schätzen bummeln ist am Samstag nicht nur auf dem Mariahilfplatz angesagt, sondern von zehn bis 16 Uhr auch im Westend. Hier beginnen die Hofflohmärkte - Nachbarn verkaufen in ihren Innenhöfen, was sie so loswerden wollen, dazu manchmal auch Kuchen. Um Park- und Gollierstraße herum hängen besonders viele Luftballons an den Türen.

Sonntag, 30. April: Um elf Uhr ist Schluss mit Bummeln - da wird gelaufen, für den guten Zweck. Das Monaco di Bellevue lädt zu seinem zweiten Benefizlauf "Giro di Monaco". Auf dem gesperrten Altstadtring kommen alle, die Lust haben, zusammen und laufen ein oder zwei Mal die fünf Kilometer Altstadtring entlang. Im letzten Jahr waren es etwa 10 000 Menschen, das Spendenziel von 125 000 Euro wurde übertroffen. Auch dieses Jahr wird es sicher voll und lustig. Im Rahmenprogramm spielen etwa Ama Ona und Fiva, Gündalein und Dreiviertelblut. Los geht es um zehn Uhr, den Startschuss gibt Schirmherr Oberbürgermeister Dieter Reiter um elf Uhr.

Montag, 1. Mai: Weniger Krawall, aber viel Remmidemmi gibt es erwartungsgemäß am Tag der Arbeit in München. Mit Trommlern und Megaphonen macht sich um 10 Uhr der Demonstrationszug am Gewerkschaftshaus in der Schwanthalerstraße 64 in Bewegung, um vor der anstehenden Europawahl für "gute Arbeitsbedingung und soziale Gerechtigkeit" zu kämpfen. Ziel des Zugs ist der Marienplatz. Dort gibt es um 11 Uhr eine große Kundgebung unter dem Motto "Ungebrochen solidarisch!"

Danach wird gefeiert, zuerst bei einem Kulturfest für Familien mit drei Bands und Livemusik von bairisch-steierischem Folk über Funk bis Bluegrass, Info- und Gastroständen und Kinderspielen im Rathausinnenhof. Die DGB-Jugend lädt dann um 16.30 Uhr - auch bei freiem Eintritt - zu ihrem traditionsreichen und wieder prominent besetzten Festival "Laut.stark": Bis 22 Uhr machen auf der großen Open-Air-Bühne Mal Elevé, Maryibu, Plume und Bimän tanzbare Popmusik mit Kampfansage.

Strandwetter ist ohnehin nicht angesagt. Insofern werden die Fans des Kulturstrandes verschmerzen können, dass die für 1. Mai geplante Eröffnung verschoben wurde, weil sich "Genehmigungen und in der Folge der Aufbau" hingezogen haben. Nun soll es zwei Tage später losgehen. Ab 3. Mai, 12 Uhr, kann man seine Füße in den neuen Sand stecken, einen Drink nehmen und im Liegestuhl Musik genießen (bis 23 Uhr).

Traditionell werden am Maifeiertag auch neue Maibäume aufgestellt, in diesem Jahr zum Beispiel in Pasing und Allach, bereits am Sonntag sind in Riem und Haidhausen an der Reihe. Und während alledem wird auch noch auf der Theresienwiese geschunkelt und gefeiert, das Frühlingsfest ist in vollem Gange. Am Wochenende ist jeweils von zehn bis 23.30 Uhr Programm auf der "kleinen Wiesn". Der 90 Meter hohe "Bayern Tower" oder der Drehteller "Kick Down" sorgen für Adrenalin, drei Festzelte - das Bayernland, das Hippodrom und der Weißbiergarten - für Bier und Grundlage. Am Freitag um 22 Uhr steigt ein Feuerwerk, Sonntag ist Tag des Brauchtums mit bayerischer Musik. Und am Montag? Da ist der ganz normale Feiertagswahnsinn.