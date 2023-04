"Portalpraxis" als zentrale Notaufnahme in den Kliniken

So steht’s im Koalitionsvertrag:

"Eine Notfallversorgung muss an allen vier Notfallstandorten der München Klinik sichergestellt sein. Für eine optimale Notfallversorgung ist es wichtig, dass die Notfallambulanzen der Kassenärztlichen Vereinigung (KAV) und die Bereitschaftspraxen eng mit den Kliniken kooperieren und die Öffnungszeiten ausweiten. Hierzu streben wir eine Vereinbarung mit der KAV an. Es soll ein Pilotprojekt durchgeführt werden, eine sog. Portalpraxis, das heißt: eine gemeinsame zentrale Notaufnahme für Notfallambulanz und Ärztlichen Bereitschaftsdienst."



So ist der Stand zur Halbzeit: Ein Modellprojekt der München Klinik läuft seit Anfang 2021 in Bogenhausen: Hier wird schon erprobt, was künftig eine Portalpraxis vor allem an Wochenenden leisten soll – die Patienten in der Notaufnahme schnell an die richtigen Stellen weiterzuleiten und nicht so schwere Fälle an die Bereitschaftspraxis oder den Hausarzt zu verweisen.

Auf Bundesebene wird eine großangelegte Krankenhausreform diskutiert, darunter fällt auch die Neugestaltung der Notfallversorgung. Bis dahin soll die München Klinik ihr Modellprojekt an allen fünf großen Standorten weiterentwickeln.

Die München Klinik hatte 2021 das Modellprojekt am Klinikum Bogenhausen umgesetzt, um nicht auf den Bund warten zu müssen. In einem integrierten Zentrum, in dem sowohl ambulante als auch stationäre Strukturen zusammengefasst sind, wird entschieden, ob Notfallpatienten auf Station müssen oder einen niedergelassenen Arzt sehen können.

Im Januar 2023 kam außerdem die zweite Münchner Notfallstudie der Stadt heraus. Das Ergebnis: In den Notfallzentren herrschen ein enorm hohes Behandlungsaufkommen, eklatanter Personalmangel und zunehmende Belastung. Ein neues Medizinkonzept des kommunalen Klinikums soll dies berücksichtigen – steht aber noch aus.

Ekaterina Kel