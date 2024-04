Von Franziska Peer

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

"Wir sind froh, dass ihr da seid" Kreisverwaltungsreferentin Sammüller-Gradl will Menschen aus dem Ausland, die in München leben, mit einer neuen Willkommenskultur begegnen. Doch kommt das bei den Betroffenen schon an? (SZ Plus)

Erleichterung in München: Alle Galeria-Standorte bleiben Deutschlandweit müssen 16 Filialen schließen, doch die vier Münchner Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof bleiben erhalten. Bedroht schien vor allem das Kaufhaus am Rotkreuzplatz. Dort gab es nach Erhalt der guten Nachricht ein Gläschen Sekt.

Wenn die Gondeln Räder tragen Im Riesenrad "Umadum" tritt auch Bürgermeister Dominik Krause in die Pedale - es dreht sich dennoch nicht schneller. Der Initiator des Weltrekordversuchs, Frank Noe, sinnt schon über neue Aktionen: Strampeln unter Wasser vielleicht?

Endlich Zuckerwatte-Wetter in der Stadt Pünktlich zur Auer Dult stellen sich Sonne und warme Temperaturen ein, die dem Frühlingsfest in seiner ersten Woche so sehr gefehlt haben. Die Münchner treibt es in Scharen vor allem auf die Theresienwiese.

Glückselig in Lärm und Gestank In der Olympiahalle gastiert die Monster Jam-Show aus den USA. Ein seltsames PS-Spektakel, das dennoch seine Fans hat.

Stark eingeschränkter Verkehr im Mai Kaum S-Bahnen auf der Stammstrecke

Trudering-Riem Radfahrerin bei Unfall mit Lkw getötet

Evakuierung nach Brand in Hochhaus 100 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Autohändler im Glück Ehrlicher Finder gibt Börse mit 14 000 Euro zurück

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Tag der gewaltfreien Erziehung : "Man kann sich auch bei einem Kind entschuldigen" Anbrüllen, erniedrigen, respektlos mit Jugendlichen sprechen - auch das kann Gewalt sein. Warum und wie dies Kindern schadet, erklärt die Pädagogin Barbara Mühlenhoff. Interview von Kathrin Aldenhoff

SZ Plus Mobilität in der Großstadt : Der Fiat 500 unter den Lastenrädern Ein Ehepaar wirft seine Kompetenz im Produktdesign zusammen und entwirft ein neues Modell - kompakt, recycelbar, mit Elektroantrieb. Nun wird im häuslichen Kinderzimmer geschraubt - bis eine geeignete Montage-Werkstatt gefunden ist. Von Andreas Schubert

UNSER GASTROTIPP

Café Jasmin : Hipster-Frühstück im Wirtschaftswunder-Ambiente Im Café Jasmin in der Maxvorstadt scheint die Zeit irgendwo in den 1950er-Jahren stehen geblieben zu sein. Auf der Speisekarte allerdings nicht, die kommt sehr modern daher. Von Verena Wolff

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg