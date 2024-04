Alle vier Münchner Filialen des finanziell angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof bleiben erhalten - auch der Standort am Rotkreuzplatz. Von den Münchner Filialen galt sie in der aktuellen Insolvenzphase als die am ehesten gefährdete. Als Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Samstag die Liste der 16 von insgesamt 92 Kaufhof-Filialen in Deutschland bekanntgab, die schließen müssen, waren darunter auch drei in bayerischen Städten, nämlich Augsburg, Regensburg und Würzburg, aber keine in der bayerischen Landeshauptstadt.