Glück für einen Autohändler: Er hatte in Bogenhausen seine Geldbörse verloren, darin unter anderem 14 000 Euro Bargeld. Ein 62-jähriger Münchner fand sie und brachte sie zur Polizei, die das Geld und seinen Eigentümer wieder zusammenführte.

Der Münchner, von Beruf Taxifahrer, war am Freitagmorgen zu Fuß in der Ismaninger Straße unterwegs. Dabei bemerkte er auf dem Boden die Geldbörse mit der großen Menge Bargeld darin. Er trug sie zur Polizeiinspektion am Prinzregentenplatz, um sie abzugeben.

Mittlerweile hatte sich der Autohändler ebenfalls bei der Polizei gemeldet und den Verlust angezeigt. So fanden Börse und Eigentümer wieder zueinander. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch hätten dem Finder drei Prozent Finderlohn zugestanden, also 420 Euro. Man einigte sich jedoch auf 200 Euro, und die beiden Männer verabschiedeten sich, so die Polizei, "mit einem kräftigen Handschlag und einem breiten Grinsen".