Die Mieten steigen und steigen, und man kann nichts dagegen tun? Dass man es zumindest versuchen kann, zeigt der Blick nach Berlin. Was aus dem vom Senat beschlossenen Mietendeckel wird, ob er vor Gericht standhält oder durchfällt, bleibt spannend. Jedenfalls hat sich der Mieterverein München sicherlich auch von der Hauptstadt inspirieren lassen, als er sein Volksbegehren für einen Mietenstopp auf den Weg gebracht hat. Sechs Jahre sollen die Mieten nicht mehr steigen, in sämtlichen Städten und Kommunen Bayerns mit angespanntem Wohnungsmarkt. Ausnahmen soll es auch geben, etwa für den Neubau oder für besonders faire Vermieter.

Seit zwei Monaten und noch bis Januar läuft die Unterschriftensammlung. 25.000 braucht es, damit das Volksbegehren in die nächste Phase geht und das Innenministerium über die Zulassung entscheidet. Am Dienstag haben die Initiatoren mit einer ungewöhnlichen Performance auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Da standen plötzlich eine hochschwangere Frau namens Maria und ihr Mann, ein Handwerker namens Josef, vor der Zentrale der Immobilienfirma Dawonia - auf der Suche nach einer Herberge. Die Dawonia hieß übrigens früher mal Gemeinnützige Bayerische Wohnungsgesellschaft (GBW), damals, als der Freistaat beschloss, mehr als 30.000 bezahlbare Wohnungen aus der öffentlichen Hand zu geben und zu verkaufen. Sie erinnern sich bestimmt.

Der Immobilienverband Deutschland (IVD) hat derweil neue Zahlen vorgelegt. Demnach steigen die Mieten in München neuerdings kaum noch. Das ist doch mal was! Es bedeutet nur leider noch lange nicht, dass es in München plötzlich wieder genug bezahlbare Wohnungen gibt. Die Mieten sind so teuer wie nie zuvor. Sie werden nur weniger schnell noch teurer. Etwas Positiveres kann ich Ihnen heute leider nicht berichten.

DER TAG IN MÜNCHEN

Auto brennt in Tunnel und löst Verkehrschaos aus Vermutlich wegen eines Defekts fängt ein Pkw Feuer. Die Röhre an der Landshuter Allee ist bis zum Mittag vier Stunden gesperrt, das zieht kilometerlange Staus nach sich. Zum Artikel

Kollegah verliert Rechtsstreit gegen BR Der Bayerische Rundfunk muss seinen Podcast über den Rapper nicht korrigieren. Dieser wollte eine Gegendarstellung erwirken, weil er sein Mentoring-Programm falsch dargestellt sieht. Zum Artikel

Mafiöse Motorraddiebe schlagen 39 Mal zu Eine ukrainische Bande klaut im großen Stil Fahrzeuge und schafft sie nach Osteuropa. Der Fall zeigt, wie organisiert internationale Gruppen in München arbeiten. Zum Artikel

Bohrung auf der Liegewiese Die Stadtwerke sind auf der Suche nach einem Ort, an dem sie heißes Wasser fördern können. Dafür kommt unter anderem die Freifläche des Michaelibads in Frage. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

