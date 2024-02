Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Mit Gott und Gitarre Norbert Trischler ist Seelsorger für wohnungslose Menschen - und hat einen Chor für sie gegründet. So wie bei dem erfolgreichen Vorbild in Berlin klappt das noch nicht, aber er bleibt dran. Denn: "Singen ist heilsam." (SZ Plus)

Töne treffen ist manchmal Nebensache In dieser Stadt gibt es Chöre für jeden Geschmack und jedes musikalische Können. Der eine tritt auch mal im Schwimmbecken auf, der andere lässt keine Männer zu. Doch eines eint sie: Singen verbindet. Vier Beispiele.

Wann das Pflegesystem zu kippen droht Mit aller Kraft und vielen Lockmitteln rekrutieren Altenheime und Krankenhäuser neue Pflegekräfte. Doch der Bedarf wird so stark steigen, dass es trotzdem nicht reichen wird. Welche Lösungen sind in Sicht? (SZ Plus)

Lilly Becker streitet mit Ex-Partner um eine halbe Million Euro Der TV-Produzent sagt, er habe ihr die Summe nur geliehen. Sie selbst spricht von einem Geschenk und will nichts zurückzahlen. Das Geld soll sie unter anderem gebraucht haben, um ihren damaligen Ehemann Boris Becker auszuspionieren. (SZ Plus)

"So krass wie in diesem Jahr war es noch nie" Vielen Geschäften rund um den Bayerischen Hof drohen wegen der Sicherheitskonferenz am Wochenende erhebliche Umsatzeinbußen, denn Kundschaft kommt nur schwer bis gar nicht in den Sicherheitsbereich. Was früher bei der Siko anders war - und warum heuer der Unmut der Ladenbesitzer besonders groß ist. (SZ Plus)

Geschäfte mit "Onkel Anabol" Ein früherer Bodybuilding-Weltmeister steht vor Gericht, weil er Anabolika von zweifelhafter Güte verkauft hat. Der Richter hat wenig Mitleid mit dem "Pumper", dem das Doping selbst schwer geschadet hat.

Geldbeutelwaschen im Fischbrunnen: Der Stadtsäckel so leer wie lange nicht mehr

Schimmelproblem in Schwabinger Krippe: Die Leidtragenden sind die Kinder

Landgericht München: Nach Messerangriff auf Fahrgast: Fünfeinhalb Jahre Haft für Taxifahrer

Tödlicher S-Bahn-Unfall von Schäftlarn: Lokführer muss wegen fahrlässiger Tötung auf die Anklagebank

Schwabing: Geburt im Rettungswagen

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg