Es gibt Namen, die sind untrennbar mit Liedern verbunden. Für Roger Waters gilt das. Wer schon Musik hörte, als er mit Pink Floyd seine beste Zeit hatte, dem schießen Melodien und Liedzeilen in den Kopf, wenn der Name fällt. "Comfortably numb", "Another Brick in the Wall", "Wish You Were Here": großartige Stücke, immer noch. Auch wenn Waters selbst inzwischen in eine ganz andere Richtung abgebogen ist.

Für Putins Überfall auf die Ukraine gäbe es schon irgendwie auch nachvollziehbare Gründe, fabulierte der 79-Jährige unlängst mehrfach. Die zumindest in Teilen antisemitische Boykott-Bewegung BDS, die sich gegen Israel wendet, findet er schon länger unterstützenswert. Als er vor vier Jahren ein Konzert in München gab, meinte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) deshalb, er wolle den Musiker am liebsten nie mehr in der Olympiahalle sehen, die ja von einer Tochterfirma der Stadt verwaltet wird. Am 21. Mai 2023 soll es nun aber wieder so kommen. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen, ab 88,25 Euro lässt sich dabei sein.

Interessierte sollten allerdings vorsichtig sein. Ludwig Spaenle (CSU), der Antisemitismus-Beauftragte der bayerischen Staatsregierung, fordert eine Absage des Konzerts, auch Reiter will Waters aus der städtischen Halle schmeißen, wie mein Kollege Heiner Effern berichtet. Die Entschlossenheit, die das suggeriert, kommt allerdings reichlich spät, wie ich finde. Denn dass der Putin-Versteher und Antisemitismus-Ranschmeichler irgendwann mal wieder in München anklopfen würde, war abzusehen gewesen. Die Aufmerksamkeit, die Waters jetzt fängt, nutzt am Ende nur ihm. Echte politische Entschlossenheit sieht anders aus. (SZ Plus)

"Die Sicherheit der Patienten ist nicht mehr gewährleistet" Der Betriebsrat der München Klinik schlägt in einem Brandbrief Alarm: 30 bis 50 Prozent der Beschäftigten seien krank, die Notaufnahmen überfüllt. Und es könnte noch schlimmer kommen. (SZ Plus)

Wie Michael Käfer seinen Laden ausbauen möchte Das Feinkost-Geschäft an der Prinzregentenstraße soll mehr Platz für den Versandhandel bekommen, auch drei Wohnungen sollen entstehen. Das ruft die Stadtgestaltungskommission auf den Plan.

Söder war frühzeitig vor S-Bahn-Desaster gewarnt Bayerns Verkehrsministerium präsentiert dem Landtag eine Chronologie zur zweiten Stammstrecke. Daraus geht hervor: Der Regierungschef wusste seit Juli 2020, dass der Bau sich um Jahre verzögern könnte.

Auf Streife, um "Menschen zu zerstören" Vor dem Amtsgericht sind zwei Polizisten angeklagt, die Unschuldige verfolgt und vor Gericht falsch ausgesagt haben sollen. In ihren Chats sind verstörende Gewaltfantasien nachzulesen

Lastwagen stößt mit Tram zusammen Offenbar bei einem Wendemanöver kollidiert der Lkw in der Cosimastraße mit der herannahenden Straßenbahn. Die Trambahnfahrerin erleidet Prellungen, die Passagiere bleiben unverletzt.

Brutale Schlägerei an der Maillingerstraße Zwei Männer prügeln sich am frühen Sonntagmorgen in dem U-Bahnhof in Neuhausen - einer von ihnen erleidet dabei durch Tritte schwere Kopfverletzungen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Freie Wähler wollen Apple-Grundstück im Erbbaurecht vergeben Das CSU-geführte Bauministerium tendiert offenbar zu einem Verkauf der Fläche an der Seidlstraße. Doch das hält der Koalitionspartner im Landtag nur unter einer Bedingung für denkbar.

