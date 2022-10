Eine Tram steht in den Morgenstunde nach einer Kollision mit einem langen Lkw still.

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen kurz vor sieben Uhr in der Cosimastraße im Münchner Osten mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die vier Passagiere in der Tram seien unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Für die Trambahnfahrerin sei ein Rettungswagen angefordert worden. Sie habe bei dem Unfall leichte Verletzungen davongetragen.

Die Details zum Unfallhergang waren am Montag noch nicht geklärt. Auch über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Auskunft geben. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Cosimastraße im Bereich der Lohengrinstraße im morgendlichen Berufsverkehr in Fahrtrichtung Norden gesperrt.