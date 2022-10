Zwei Männer prügeln sich am frühen Sonntagmorgen in dem U-Bahnhof in Neuhausen - einer von ihnen erleidet dabei durch Tritte schwere Kopfverletzungen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Schwere Kopfverletzungen hat ein 48-jähriger Mann am Sonntag bei einer Schlägerei im U-Bahnhof Maillingerstraße im Münchner Stadtteil Neuhausen erlitten. Zeugen alarmierten laut Polizei gegen 5.10 Uhr den Notruf und berichteten, dass sich zwei Männer am Bahnsteig prügelten, wobei einer schon mit blutenden Verletzungen am Boden liege. Als die Polizei mit neun Streifen eintraf, hätten Zeugen bereits versucht, die beiden Männer zu trennen. Begleitet von einem Notarzt, kam der Verletzte sofort in ein Krankenhaus.

Zeugenaussagen und Kamera-Auswertungen haben der Polizei zufolge ergeben, dass der 31-jährige Tatverdächtige noch mehrmals gegen den Kopf des Opfers getreten habe, als dieses schon regungslos dalag. Deshalb werde wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass sich beide gekannt haben. Der Tatverdächtige habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Ein Ermittlungsrichter hat mittlerweile Haftbefehl erlassen.