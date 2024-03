DER TAG IN MÜNCHEN

"Wir waren einfach anders" Abgewiesene Scorpions, Prince und Fleetwood Mac gleichzeitig zu Gast, und natürlich die legendäre Tür - Michael Käfer, Franz Rauch und Klaus Gunschmann, Helden der Anfangszeit, erklären, wie in München ein weltbekannter Club entstehen konnte. (SZ Plus)

"An diesem Wochenende kann jeder irisch sein" Der Münchner St. Patrick's Day ist der größte auf dem europäischen Festland. Siobhán Freidank führt heuer die Parade an und verrät, warum der irische Feiertag ausgerechnet hier so gut ankommt.

Bier-Revolution nach 700 Jahren: Augustiner wird alkoholfrei Als letzte der sechs großen Münchner Brauereien bringt Augustiner ein alkoholfreies Helles heraus. Warum die Herstellung wie eine Geheimsache behandelt wird - und welche Rezepte andere Brauer verwenden. (SZ Plus)

Robocop auf vier Pfoten Der Wachhund "Spot" soll an den Abstellgleisen der S-Bahn aufpassen, dass niemand die Züge beschmiert oder beschädigt. Bellen kann der Roboter nicht, aber filmen, Daten senden - und sich im Notfall auch gegen einen Angreifer wehren. (SZ Plus)

Fußballtrainer missbrauchte jahrelang Jugendliche: Staatsanwaltschaft legt Revision ein Vito L. verging sich über sechs Jahre hinweg an Jugendlichen und wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Doch auf eine Sicherungsverwahrung verzichtete das Gericht - die Staatsanwaltschaft ist anderer Meinung.

Polizei stoppt Motorradfahrer auf der Flucht Der 24-Jährige war ohne Führerschein und Versicherung, dafür mit falschen Nummernschildern und manipuliertem Motorrad unterwegs.

TU München entfernt Namen von NS-Persönlichkeiten Mehrere Säle und Gebäude sollen nicht mehr nach NS-Sympathisanten benannt sein. Auch von 24 Ehrentiteln will sich die Uni distanzieren. Damit folgt sie den Empfehlungen einer Expertenkommission.

