Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Widerstand gegen Polizeibeamte: Das ist nur ein Teil der Liste an Anzeigen, die auf einen 24-jährigen Münchner warten, nachdem er versucht hatte, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten.

Der Mann fuhr am Donnerstag gegen 18 Uhr zu einer Tankstelle in Moosach. Dort begegnete er einem Bekannten, der ihn warnte: Die Polizei sei in der Tankstelle, er selbst werde gerade kontrolliert. Daraufhin gab der 24-Jährige auf seiner Yamaha Gas und versuchte davonzufahren. Dabei fuhr er über eine Bordsteinerhöhung, streifte einen Mülleimer und brachte einen zufällig vorbeikommenden Passanten zu Fall.

Der Mann versuchte, zu Fuß weiter zu flüchten, wurde von den Polizisten jedoch gefasst. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein mehr hat, dass das Motorrad technisch manipuliert und nicht versichert war und dass die Nummernschilder nicht gültig waren. Nun ermittelt die Verkehrspolizei.