Das Münchner Dokumentarfilmfestival reagiert auf aktuelle Entwicklungen und legt in seiner diesjährigen Ausgabe einen Fokus auf den Zustand der Demokratie in Europa. So soll es beim 39. Dok-Fest, das am 1. Mai beginnt, die Reihe "Dok-Focus Democrazy" geben. Laut Veranstalter stehen hier Filme im Mittelpunkt, "die einen tiefen Einblick in fünf Länder bieten, von höchster staatlicher Ebene bis in den gesellschaftlichen Mikrokosmos: in Ungarn, Russland, Österreich, Norwegen und Deutschland."