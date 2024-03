Die Staatsanwaltschaft München I hat im Falle des wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verurteilten Fußballtrainers Vito L. (Name geändert) Revision beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingelegt. Wie die Behörde auf Anfrage der SZ erklärte, gehe es in ihrem Antrag um "die Anordnung einer Sicherungsverwahrung als Maßregel der Besserung und Sicherung". Diese hatte die Jugendkammer des Landgerichts München I in seinem Urteil nicht angeordnet.