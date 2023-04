SZ Plus Kultur

Gerhard Polts Herzensprojekt auf der langen Schlachtbank

Seit Jahren kämpfen Münchner Bürger rund um den Kabarett-Star für ein "Forum Humor" in der alten Viehbank. Während die städtische Immobilie weiter verfällt, investiert die Initiative nun in Veranstaltungen. Vom Alternativstandort am Starnberger See rückt sie ein Stück weit ab. Von Susanne Hermanski