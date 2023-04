Eine Münchner Organisation aus dem Forschungsbereich ist von Cyber-Kriminellen um einen sechsstelligen Betrag gebracht worden. Details des Falls, den die Münchner Polizei am Donnerstag in Umrissen skizzierte, sind noch unklar. Dem oder den noch unbekannten Betrügern gelang es aber offenbar, sich in den Mailverkehr zwischen der Organisation und einem Lieferanten einzuschalten und zwei Rechnungen so zu manipulieren, dass das Geld auf ein privates Konto umgeleitet wurde.

Die Polizei spricht von "unter 500 000 Euro", die auf diese Weise umgeleitet wurden. Der Hausbank der betroffenen Einrichtung fiel knapp drei Wochen nach der Überweisung auf, dass die Zahlung auf ein anderes Konto als üblich gegangen war. Die Cybercrime-Experten im Polizeipräsidium konnten bislang ermitteln, dass zwei Rechnungen des Lieferanten auf elektronischem Weg "abgefangen" und die Bankverbindungsdaten geändert worden waren.

Statt an ihren Lieferanten überwies die Organisation also an den oder die unbekannten Täter.