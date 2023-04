Das Deutschlandticket wird online verkauft, etwa bei bahn.de, mvg.de oder aber auch bei der Bayerischen Regiobahn unter brb.de. Auch in den DB-Reisezentren, hier am Münchner Hauptbahnhof, ist es erhältlich.

Von Isabel Bernstein, Anna Hoben und Andreas Schubert

Vom 1. Mai an gilt das Deutschlandticket. Es kann über diverse Anbieter wie die Deutsche Bahn, den MVV oder die MVG gekauft werden. Letztere hatte bisher eine Frist vorgesehen, wonach das Ticket bis zum 25. Kalendertag des vorhergehenden Monats bestellt werden muss; wegen der großen Nachfrage werde man diese aber für Mai bis Sonntag, 30. April, verlängern, teilte die MVG am Donnerstag mit. Die Bearbeitungszeit könne dann aber noch ein paar Tage dauern, der Betrag für die bereits verstrichenen Tage im Geltungsmonat werde anteilig gutgeschrieben.

Andere Anbietern haben von vornherein auf eine entsprechende Frist verzichtet. Die Deutsche Bahn hat am Dienstag bekannt gegeben, dass das Ticket auch erst im laufenden Monat gekauft werden kann und dann auch nur anteilig bezahlt werden müsse. Für Studierende, Azubis und Freiwilligendienstleistende soll es von Herbst an ein vergünstigtes 29-Euro-Ticket geben.

Ein Überblick über alle Fragen rund um das Deutschlandsticket in München:

Wieviel kostet das Deutschlandticket und wo gilt es?

Das Ticket kostet 49 Euro pro Monat, es ist nur im Abo erhältlich und monatlich kündbar. Wie im vergangenen Jahr das Neun-Euro-Ticket gilt es bundesweit im Nah- und Regionalverkehr, also in Stadt- und Regionalbussen, U-und Trambahnen sowie in der zweiten Klasse von Regionalzügen. Im DB-Fernverkehr (etwa IC, EC und ICE), in Fernbussen und bei Anbietern wie Flixtrain gilt es nicht. Dafür können auch grenznahe Ziele im Ausland angefahren werden, sofern diese im Deutschlandtarif enthalten sind. Dazu zählen etwa Salzburg und Kufstein.

Welche Fristen gelten für Kauf und Kündigung?

Bei der Deutschen Bahn und der S-Bahn München kann das Deutschlandticket ohne Frist gekauft werden - und auch erst im laufenden Kalendermonat, wie die DB am Dienstag mitteilte. In diesem Fall werde der Preis von 49 Euro nur anteilig für die restlichen Tage des Monats berechnet. Wer etwa ein Ticket mit Gültigkeit am 15. Mai bestellt, bezahlt noch anteilig den Preis für die verbleibenden 17 Mai-Tage, also 27,71 Euro. Einzige Bedingung sei, dass das Ticket anschließend für mindestens einen vollen Kalendermonat genutzt werde, so die Deutsche Bahn.

Bei der MVG dagegen muss das Deutschlandticket für bis zum 30. April eines Monats bestellt werden. Eine Kündigung muss bis zum zehnten Kalendertag eines Monats vorliegen, damit diese zum darauffolgenden Monat gültig ist. Diese Fristen gelten allerdings nur für MVG.

Für wen lohnt sich das Ticket?

Eigentlich für alle, die ohne über Tarife und Verbundgrenzen nachzudenken einfach und günstig im gesamten Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland mobil sein wollen. Preislich ist es günstiger als fast alle bisherigen Abos im MVV. Auch gelegentliche Nutzer können davon profitieren: Wer als Erwachsener zum Beispiel mehr als 15 Mal zwei Streifen auf seiner Streifenkarte stempelt, ist über die 49 Euro schon drüber.

Allerdings lohnt es sich trotzdem, sich mit den Konditionen zu beschäftigen und zu prüfen, ob das Angebot wirklich passt. Günstiger kommen zum Beispiel Nutzer der ermäßigten MVV-Abos weg, solange sie gleichzeitig nicht mehr als die M-Zone nutzen. Die Isarcard 65 kostet bei jährlicher Zahlung für die gesamte M-Zone 498 Euro, bei der Isarcard 9 Uhr sind es 534 Euro. Richtig rentabel wird es dagegen für Kunden, die ein reguläres Abo für mehrere Zonen haben. Wer zum Beispiel das Isarcard-Abo M-6 nutzt, zahlt 2304 Euro pro Jahr, also 1716 Euro mehr als künftig für das Deutschlandticket.

Ist das Ticket übertragbar?

Nein, es ist ein persönliches Ticket, das auf den Inhaber oder die Inhaberin ausgestellt wird.

Dürfen Fahrgäste andere Personen, Hunde und Fahrräder mitnehmen?

Im Deutschlandticket gibt es keinerlei Mitnahmeregelungen. Nur Kinder unter sechs Jahren können deutschlandweit kostenlos mitfahren. Für die Mitnahme von Fahrrädern und Hunden zählen die tariflichen Regelungen im jeweiligen Verbund. Im MVV gilt: Ein Hund darf kostenlos mitfahren. Für Fahrräder in U- und S-Bahn brauchen Fahrgäste ein eigenes Ticket.

Wo gibt es das Ticket zu kaufen?

Es wird online über die Vertriebskanäle der Verkehrsunternehmen verkauft, etwa bahn.de, mvg.de oder aber auch bei der Bayerischen Regiobahn unter brb.de. Auch in den DB-Reisezentren ist es erhältlich. Wer die Apps der Unternehmen nutzt, bekommt es auch über diese. Es ist nur als Handy-Ticket oder Chipkarte erhältlich.

Wer kein Smartphone besitzt oder eines, auf dem die aktuellen Apps nicht mehr laufen, kann sich auch eine Chipkarte zuschicken lassen. Da die MVG die Chipkarte erst im Sommer versenden kann, stellt sie im MVG-Kundenportal monatlich ein Print-Ticket zur Verfügung. Dieses können Kunden einfach ausdrucken oder auf dem Smartphone nutzen.

Wie laufen Fahrscheinkontrollen ab?

Bei einer Kontrolle müssen Passagiere ihr Deutschlandticket und einen Ausweis vorzeigen. Wer sich nicht ausweisen kann, muss eine Strafe zahlen, bundesweit sind das 60 Euro.

Wie können MVV-Abonnenten zum Deutschlandticket wechseln?

Anders als beim Neun-Euro-Ticket werden die Abos nicht automatisch umgestellt. Wie Abonnenten auf das 49-Euro-Ticket wechseln können, erklären MVG und MVV auf ihren Internetseiten und in der App.

Gibt es Freimonate oder andere Vergünstigungen?

Freimonate gibt es nicht. Allerdings können auch Abonnenten des Deutschlandtickets die günstigere Jahreskarte für Park-and-Ride-Anlagen kaufen. Der Stadtrat hat die Stadtwerke München per Beschluss dazu aufgefordert, die MVG-Rad-Angebote für Isarcard-Abos auch für Inhaber des Deutschlandtickets anzubieten.

Gibt es das Deutschlandticket auch als Jobticket?

Ja. Unternehmen können das Deutschlandticket Job anbieten, wenn sie mindestens 25 Prozent des Ticketpreises übernehmen. Das Deutschlandticket wird dann mit einem Rabatt von fünf Prozent zur Verfügung gestellt.

Gibt es eine Abo-Variante mit Rabatt für junge Leute?

Erst von Herbst an. Schüler und Auszubildende fahren im MVV-Raum mit dem 365-Euro-Ticket weiterhin günstiger. Ein Umstieg vom 365-Euro- auf das Deutschlandticket ist trotzdem möglich, allerdings erst zum Ende der Vertragslaufzeit.

Was passiert mit dem Semesterticket für Studierende?

Der MVV hat für das Sommersemester 2023 eine Sonderregelung beschlossen. Der Studierendenausweis mit aufgedrucktem MVV-Logo berechtigt Studierende nun ohne Zusatzkosten und ohne zeitliche Beschränkungen mit Beginn des neuen Semesters bis einschließlich 30. April zu Fahrten im gesamten MVV-Tarifgebiet. Vom 1. Mai an gelten dann wieder die gewohnten Spielregeln für Fahrten mit einem Studierendenausweis: montags bis freitags von 18 bis sechs Uhr des Folgetags, Wochenende und gesetzliche Feiertage ganztags.

Der MVV empfiehlt künftig den Kauf des Deutschlandtickets, die Isarcard Semester wird im Sommersemester ausgesetzt. Wer bereits für 224,70 Euro eine Isarcard Semester gekauft hat, kann sie bis einschließlich 30. April ohne Bearbeitungsgebühr zurückgeben und erhält den Kaufpreis zurück. Die Rücknahme erfolgt in den Kundencentern der Verkehrsunternehmen, bei denen die Isarcard gekauft wurde.

Was geschieht mit geleisteten Vorauszahlungen für Abos?

Diese werden anteilig zurückerstattet.

Bleiben die MVV-Zonen M sowie 1 bis 6 erhalten?

Ja, eine Änderung der Tariflogik im MVV-Raum ist aktuell nicht vorgesehen. Vor allem für die Bartarifangebote für Personen, die eher gelegentlich mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, müsse es laut MVV weiter eine Tarifgrundlage geben.

Können bei bedarfsorientierten Angeboten Zuschläge zum Deutschlandticket erhoben werden?

Ja, für bedarfsorientierte und flexible Angebote wie Ruftaxis können Zuschläge fällig werden, jeweils nach den örtlichen Tarifbestimmungen.

Reichen den Verkehrsunternehmen die Einnahmen aus dem Deutschlandticket?

Im Ressort Mobilität der Stadtwerke wird es voraussichtlich zu einer Unterdeckung von 70 bis 80 Millionen Euro kommen. Wegen der für 2023 vereinbarten auskömmlichen Finanzierung geht die MVG aber davon aus, dass zumindest dieses Jahr dadurch keine Verluste entstehen.