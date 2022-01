Brennpunkt der Pandemiebekämpfung: Am Klinikum Schwabing wurde der erste Corona-Fall in Deutschland behandelt.

Von Ekaterina Kel

Ein Weinconnaisseur, der den Wein nicht mehr einschätzen kann. Ein Mann, der darüber klagt, sein Essen nicht mehr zu schmecken. Bis daraus mit ein paar anderen Erfahrungsberichten ein erstes Muster erkennbar war, hat es einige Tage gedauert. Aber dann war klar: Geruchs- und Geschmacksverlust, das können mögliche Symptome des Coronavirus sein.

Dinge, die heute selbstverständlich sind, mussten vor zwei Jahren erstmal entdeckt werden. Damals, als die Corona-Pandemie nach Deutschland kam. Das erste Krankenhaus, das einen Patienten stationär aufgenommen hat, war die München Klinik Schwabing. Hier hat alles angefangen, wenn man so möchte. Zwei Jahre später habe ich zwei Oberärzte von der Infektiologie in Schwabing gebeten, sich an die Anfänge zu erinnern (SZ Plus).

Wolfgang Guggemos und Michael Seilmaier zählten zu den Ärzten der ersten Stunde, die das sogenannte Webasto-Cluster behandelten. Sie haben mir von der großen Unsicherheit erzählt, mit der sie diesem neuen Erreger begegneten - auch, weil aus China so wenig über die Eigenschaften des Virus bekannt war. Mittlerweile ist vieles Routine geworden, berichten sie. Davor, jetzt schon eine abschließende Bilanz zu ziehen, warnen sie allerdings. "Omikron ist alles andere als harmlos", sagt Guggemos. Das Lernen geht weiter.

DER TAG IN MÜNCHEN

Impfpflichtgegner treffen sich auf dem Königsplatz Erstmals seit Mitte Dezember findet wieder eine angemeldete stationäre Kundgebung statt. 1000 Polizisten sollen die Maskenpflicht überwachen und "Gehversuche" stoppen. Zum Artikel

270 Mal die eigene Tochter vergewaltigt - zehn Jahre Haft für Vater Das Urteil des Landgerichts gegen den 75-jährigen Antonino D. ist die höchste Strafe, die die Kammer je ausgesprochen hat. Der Angeklagte hatte ein Kind mit seiner Tochter gezeugt - und ein Klima der Angst in der Familie geschaffen. Zum Artikel

Stammstrecke wird zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke gesperrt Weil neun Kilometer Schienen ausgetauscht werden müssen, fährt die S-Bahn an den kommenden beiden Wochenenden nur eingeschränkt. Zum Artikel

Hospiz-Verein plant Palliativzentrum in Giesing Nach langer Suche soll der Komplex des Trägers "Dasein" an der Weinbauernstraße entstehen - direkt neben dem Projekt eines für Luxuswohnungen bekannten Unternehmens. Ob das klappt, hängt von der Stadtgestaltungskommission ab. Zum Artikel

