Von Martin Bernstein und Ulrike Heidenreich

Erstmals seit sechs Wochen treffen sich Gegner der am Mittwoch im Bundestag diskutierten Impfpflicht und staatlicher Gesundheitsmaßnahmen, aber auch Pandemieleugner und Verschwörungsgläubige bei einer angemeldeten stationären Kundgebung auf dem Münchner Königsplatz. Dazu aufgerufen hat die Gruppierung "München steht auf", die in den vergangenen Wochen ihre Versammlungen häufig selbst absagte, nachdem sie von der Stadt auf die Theresienwiese verlegt wurden.

Demonstrationszüge und unangemeldete Versammlungen zum Thema Corona sind auch am Mittwoch in München weiterhin verboten - Verwaltungsgerichte haben die Allgemeinverfügung der Stadt bestätigt. Mit etwa 1000 Beamten will die Polizei am Abend die Einhaltung der Vorschriften kontrollieren.

Auch Melchior Ibing, der Sprecher von "München steht auf", rief seine Anhänger - etwa 3000 wurden erwartet - in einem Video dazu auf, nicht gegen Auflagen zu verstoßen und auch die bei vielen Aktivisten verhassten FFP2-Masken aufzusetzen, "wenn du die Stadt ärgern willst". Innerhalb seiner Gruppierung löste das heftige Diskussionen im Vorfeld der Kundgebung aus.

Im Messenger-Dienst Telegram mussten sich die Organisatoren der Kundgebung als "Systemlinge" titulieren lassen, die lediglich "Popstar auf der Bühne spielen" wollten. Eine "Falle" sei die stationäre Kundgebung auf dem Königsplatz, glaubten einige.

Während manche Teilnehmer der Online-Diskussionen sich froh zeigten, eine angemeldete und damit legale Möglichkeit zu haben, ihren Protest zu zeigen, kündigten andere an, auf keinen Fall "Sklavenmasken", "Maulkörbe", "Folter- und Demütigungsinstrumente" aufzusetzen. Viele wollten die Veranstaltung nutzen, um vom Königsplatz zu illegalen Demonstrationszügen aufzubrechen. Die Polizei kündigte am Mittag an, sie sei auf solche Szenarien vorbereitet. "Gehversuche" werde man unterbinden und mit Anzeigen ahnden.

Fünf Redner sind für den Abend angemeldet

Das für den Abend angekündigte Bühnenprogramm erinnerte an eine Veranstaltung der Szene-Partei "Die Basis": Drei von fünf vorgesehenen Rednern hatten im Herbst als Direkt- oder Listenkandidaten für die Kleinstpartei zum Bundestag kandidiert, unter ihnen auch Ibing selbst.

Nur einer der Redner sollte laut "München steht auf" über "Impfkampagne und Impfzwang" sprechen, die anderen über "die politische Situation und die offenbar forcierte Spaltung der Gesellschaft", über die Stadt München und "über den Zustand der Demokratie und die schon länger schwelende Krise des Parteiensystems".

Ein GEZ-Verweigerer sollte laut Ankündigung seinen Auftritt nutzen, um einen "multipolaren" öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu fordern. Damit meint er laut seiner Homepage die Einbeziehung rechtspopulistischer, verschwörungsideologischer und aus Russland agierender Medien.

Gegendemonstranten auf dem Odeonsplatz

Auf dem Odeonsplatz wollten sich am Abend bis zu 500 Gegendemonstranten von "München solidarisch" versammeln und für die Corona-Impfung demonstrieren. Man dürfe nicht zusehen, hieß es in ihrem auf Twitter verbreiteten Aufruf, wie "Schwurbler" auf dem Königsplatz "die Nazi-Verbrechen verharmlosen, indem sie Seite an Seite mit Faschisten laufen & sich dabei mit Opfern der NS-Diktatur vergleichen".

Unter die unangemeldeten Kundgebungen von Corona-Leugnern hatten sich in den vergangenen Wochen führende Aktivisten von Pegida München, der NPD und der Neonazi-Partei "Der Dritte Weg" gemischt.

Im Vorfeld der Kundgebung auf dem Königsplatz waren auch im "München steht auf"-Chat Sätze zu lesen wie: "Mit diesem System kommt ihr nicht weiter. Fordert endlich, dass die BRD weg muss!" und "Wenn das durchgestanden ist, sollten die Gruppen bestehen bleiben und unbenannt in: Jetzt wird aufgeräumt... in der Bundesregierung".