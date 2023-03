Welche Autobahnen bei München schneller ausgebaut werden sollen, was die Stadt mit dem Max-Joseph-Platz vorhat und mehr.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Mitten in München sollen Wildstauden wachsen Der Max-Joseph-Platz wird deutlich grüner - und das schon bis 2025. Um nicht auf die Fertigstellung der zweiten S-Bahn-Stammstrecke warten zu müssen, beschließt der Stadtrat mit großer Mehrheit eine Interimsumgestaltung. Die CSU spottet über einen "Schrebergarten" (SZ Plus).

Diese Autobahnen bei München sollen schneller ausgebaut werden Insgesamt 144 Projekte sollen nach dem Beschluss des Koalitionsausschusses in Berlin nun priorisiert werden. Auf der Liste finden sich auch einige Autobahn-Teilstücke im Großraum München. Ein Überblick (SZ Plus).

"Desaster" zweite Stammstrecke - Stadtrat wütend auf Bahn Die Bahn berichtet über Fortschritte beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke, wiederholt dabei aber nur weitgehend bekannte Zahlen. Die Politiker reagieren mit Empörung - oder mit Galgenhumor.

Bahn verschweigt Beinahe-Katastrophe im Münchner Norden An der Fasanerie ist erneut ein Zug fast in ein Auto gekracht. Schon wieder steht derselbe Bahnwärter im Verdacht, nicht aufgepasst zu haben. Die Schranke ist kaputt, der Übergang muss manuell abgesperrt werden. Nun ermittelt die Bundespolizei.

Zwei Leben ausgelöscht Vier Freunde fahren nachts an eine Tankstelle, um Bier zu holen. Auf der Rückfahrt wird der Fahrer angeblich durch einen Streit im Fond so stark abgelenkt, dass er bei Rot in eine Kreuzung fährt. Zwei Männer sterben.

Bundesweiter Vergleich: Münchner Studierende müssen am meisten für ein WG-Zimmer zahlen

Urteil in Cybergrooming-Prozess: Mann schreibt Minderjährige an und missbraucht sie - Freiheitsstrafe

Angriff auf Gesundheitswesen: Cyber-Attacke: Die Spur führt nach Russland

Unfall in Pasing: Tram schleift Auto 30 Meter weit mit

