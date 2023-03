Von Ulrike Steinbacher

Der Max-Joseph-Platz ist eingerahmt von denkmalgeschützter Schönheit: die Residenz im Norden, Oper und Residenztheater im Osten, das Opern-Palais im Süden, Renaissance-Bürgerhäuser im Westen - den König selbst nicht zu vergessen, der mittendrin über Löwen auf seinem Bronzesockel thront. Und doch kann diese trapezförmige Fläche, die eigentlich die gute Stube der Stadt sein müsste, nicht so recht mithalten mit all der Pracht ringsum. Kaum einer würde auf die Idee kommen, einen lauen Sommerabend auf den holprigen Isarkieseln zu Füßen des Max-Joseph-Denkmals zu verbringen. "Mangelnde Aufenthaltsqualität" heißt das im Fachjargon der Stadtplaner.

Schuld daran ist der Verkehr. Der Platz dient zum einen als Ein- und Ausfahrt für die Operngarage mit ihren 570 Plätzen und zum anderen als Wendefläche für Sightseeing- und andere Busse. Nun aber will der Stadtrat, dass sich endlich ein Piazza-Gefühl einstellt auf dem Max-Joseph-Platz. Dafür sollen die Busse verbannt und die Tiefgaragenzufahrt verlegt werden. Seit 2018 wurden diverse Varianten untersucht, am Mittwoch haben Bau-, Mobilitäts- und Planungsausschuss des Stadtrats sich mit den Stimmen von Grünen/Rosa Liste, SPD/Volt, ÖDP/München-Liste und Linken für eine Verlegung der Zufahrt an die Maximilianstraße ausgesprochen.

Gedacht ist an zwei möglichst unauffällige Rampen in Höhe des Nationaltheaters, gepflanzt werden könnte dann entlang der Straße auch wieder eine doppelreihige Allee, wie sie auf historischen Fotos aus dem 19. Jahrhundert zu sehen ist. Vermutlich fielen die Bäume später dem Trambahnbau zum Opfer.

Ein so grundsätzlicher Umbau des Max-Joseph-Platzes kann laut Stadtverwaltung aber erst starten, wenn - voraussichtlich 2033 - die Baustelle für die zweite S-Bahn-Stammstrecke am Marienhof beendet ist, denn der Baustellenverkehr dorthin wird zum Teil über die Maximilianstraße abgewickelt. Und dann muss die Stadt auch noch eine Einigung mit der Tiefgaragen-Betreiberin Mühoga erzielen, deren Erbbaurecht für die Parkgarage bis 2061 läuft. Für eine Verlegung der Zufahrtsrampen müsste das Unternehmen die Parkebenen umbauen, was bis zu 50 Millionen Euro kosten könnte - und 70 bis 100 der 570 Parkplätze.

Weil der große Wurf also Zukunftsmusik ist und weil wegen der Großbaustelle für die zweite S-Bahn-Stammstrecke auf dem Marienhof grüne Aufenthaltsflächen im Zentrum fehlen, wird es eine Zwischenlösung geben, die nach dem Willen von Grün-Rot schon 2025 umgesetzt werden soll, ein Jahr früher als von der Stadtverwaltung vorgeschlagen. Dafür soll, wie die Ausschüsse am Mittwoch mehrheitlich beschlossen, die Tiefgaragenzufahrt über den Platz deutlich schmaler und die dadurch gewonnene Fläche von 1500 Quadratmetern vor Residenz und Oper mit Pflanzkübeln begrünt und mit Stühlen ausgestattet werden. Das 2000 Quadratmeter große Denkmalrondell soll entsiegelt und mit arten- und blütenreiche Gräsern und Wildstauden laut Vorlage zur "Bienen- und Augenweide" werden.

Detailansicht öffnen Vor der Oper und dem Residenztheater soll es deutlich mehr Grün geben. (Foto: Baureferat)

Einwände, dass eine solche Umgestaltung angesichts der prominenten Architektur ringsum läppisch wirken könnte, lässt die Verwaltung nicht gelten: Als Interim stelle sie "eine Verbesserung gegenüber der aktuellen Situation dar". Auch mit der Staatsoper habe man sich abgestimmt. Sicherheitshalber soll das Konzept aber Stadtgestaltungskommission und Denkmalschutz vorgestellt werden.

Die 90-minütigen Debatte im Ausschuss war von Polemik geprägt. Während sich Brigitte Wolf (die Linke) vorstellen konnte, die Zwischenlösung bis 2061 beizubehalten und nach Auslaufen des Erbbaurechts die Operngarage stillzulegen, empörte sich Jörg Hoffmann (FDP), es gehe nicht an, Infrastruktur zu zerstören, um dann in einer stillgelegten Tiefgarage "konsumfreie Schaumpartys" zu veranstalten.

Christian Müller (SPD) machte sich für "Stadtreparatur" auf "einem der wesentlichen Plätze in der Innenstadt" stark. Veronika Mirlach (CSU) befürchtete die Zerstörung der Maximilianstraße, einer "architektonischen Meisterleistung". Sie plädierte für eine Verlegung der Rampen Richtung Residenzstraße, wo Anna Hanusch (Grüne) aber Radfahrer und Fußgänger gefährdet sah.

Die Interimslösung, die im Gegensatz zum endgültigen Umbau in ferner Zukunft konkret geplant wird, war ebenfalls umstritten. Einigkeit bestand nur darin, dass der Platz möglichst bald verschönert werden soll. Der Denkmalschutz habe aber nicht gesagt, "dass er da einen Schrebergarten haben will", wandte Hans Hammer (CSU) gegen den Entwurf ein. "Und die Welt retten werden wir mit den paar Quadratmetern Gräser auch nicht", erklärte Alexander Reissl (CSU).

Detailansicht öffnen Langfristiges Vorhaben: Die Zufahrt zur Tiefgarage soll in die Maximilianstraße verlegt werden, daneben sollen Bäume wachsen. (Foto: Baureferat)

Zugunsten von Wirtschaft und Verkehr bremsen will die CSU auch beim Freiraumkonzept für die Innenstadt, dessen Vorstellung am Mittwoch aus Zeitmangel auf Mai verschoben wurde. Dies geht aus den Änderungsanträgen der CSU hervor. Das Konzept aus dem Planungsreferat formuliert Empfehlungen für den Umgang mit Freiräumen in Zeiten von Klimawandel und Nutzungskonflikten. Genauer betrachtet das Papier drei Fokusräume: Die Sonnenstraße, heute eine Autoschneise mit Trambahngleisen in der Mitte, soll laut Konzept im Osten zur Klimaterrasse mit Grünflächen und Regenwasserversickerung umgestaltet werden. Neben grünem Gleisbett und Busspur bliebe den Autos auf der Westseite eine schmale Straße. Der Herzog-Wilhelm-Park gleich nebenan soll über die Josephspitalstraße hinaus nach Norden erweitert werden, wo eine Tiefgarage liegt. Und das Tal soll sich zu einem Boulevard mit Vorrang für Fußgänger wandeln, und das möglichst ohne Autos.