Seien Sie vorsichtig, wenn jemand mehr über Ihre Pläne fürs Wochenende wissen will: Es könnte sich um eine Fangfrage handeln. Antworten Sie entweder extrem ausweichend ("Schlafen. Essen. Schlafen.") oder mit einer Gegenfrage ("Warum, was machst du denn?"). Noch verdächtiger ist, wenn sich Ihr Gegenüber speziell nach dem Sonntagnachmittag erkundigt.

Andere hingegen fallen gleich mit der Tür ins Haus, fordern energisch Antwort oder verzagt eine Orientierungshilfe: "Schaust du noch oder boykottierst du schon?" Die Fußball-WM in Katar bietet nicht die eigentlich dringend nötige Prise Eskapismus in schweren Zeiten. Stattdessen stürzt sie Fans hochklassigen Fußballs ins moralische Dilemma: Können sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren, einer WM zumindest aus der Ferne beizuwohnen, die in einem Land stattfindet, das Menschen und Recht nicht zusammenbringt? Das die Ausbeutung armer Arbeiter mit tödlichen Folgen zu oft hinnimmt, Unterdrückung sowieso? In dem Homosexualität offen als "geistiger Schaden" geschmäht wird und für die Liebe unter Frauen oder Männern jahrelange Freiheitsstrafe drohen?

Die höchst umstrittene, da höchst schmiergeldgetriebene WM-Vergabe durch die Fifa (SZ Plus), haben wir da noch gar nicht erwähnt.

Gründe gäbe es also genug für einen Boykott auch 5600 Kilometer weit weg von den brandneuen Wüstenstadien: Stellt Euch vor, es ist WM und keiner schaut hin. Das sollte selbst der Fifa zu denken geben.

Aber: Es wäre doch so schön, dies alles mit einem trotzigem "Ich will aber" zur Seite zu schieben und einfach guten Fußball zu sehen. Und sich nach den Spielen nicht nur über Tore, sondern auch über die kritische Berichterstattung über das Wie und Wo dieser Weltmeisterschaft auszutauschen.

Wie aber halten es Persönlichkeiten in München mit der WM in Katar? Wir haben unter anderem Florian Weber von den "Sportfreunden Stiller" gefragt, ob er trotz des Bandnamens auf die Spiele verzichtet. Oder Christian Lehner, ob dessen Park Café wieder zum Fußball-Treff wird. Liedermacher Konstantin Wecker bleibt sich jedenfalls treu und hat bereits eine klare Meinung (SZ Plus).

Wer sich doch um eine Entscheidung drücken will, kann es ja Katharina Seßler vom Bayerischen Landes-Sportverband gleichtun, die über sich selbst mutmaßt: "Vielleicht bleibe ich beim Zappen auch mal hängen."

NS-Spruch unter Denkmalschutz "Sie starben für Deutschlands Ruhm und Ehre": Die Bundeswehr pflegt ein Kriegerdenkmal, auf dem ein Satz der Nationalsozialisten prangt. Dabei erinnerte ursprünglich ein anderer Spruch an die Gefallenen. Der Künstler Wolfram Kastner will das nicht hinnehmen. Die Geschichte einer Posse. (SZ Plus)

So peinlich wie lehrreich Angesichts kriegsverherrlichender Monumente haben viele Bürger ein Störgefühl. Der Staat sollte das ernst nehmen und den alten Sprüchen eine Friedensbotschaft entgegensetzen. Ein Kommentar von Bernd Kastner. (SZ Plus)

Strafbefehle gegen Klima-Aktivisten Zwei Vertreter der "Letzten Generation" hatten sich am Rahmen eines Rubens-Gemäldes festgeklebt. Nun könnte es teuer für die Aktivisten werden.

Warum der Hungerstreik des Klimaaktivisten falsch ist So ehrenwert die Absichten von Wolfgang M., des in Präventivhaft genommenen Klimaaktivisten, sein mögen: Die von ihm gewählte Form des Protests missachtet Grundprinzipien der Demokratie. Ein Kommentar von Martin Bernstein. (SZ Plus)

Wie die Tiere in Hellabrunn durch den Winter kommen Die einen machen es sich im Bau bequem, andere verschlafen die kalte Jahreszeit einfach und manche gehen sogar schwimmen. Und müssen die Zoo-Bewohner eigentlich auch Energie sparen?

Taxifahrer stirbt nach Kollision mit Lichtmast Passanten finden den 52-Jährigen bewusstlos in seinem Taxi. Im Krankenhaus stirbt er.

Auf der U-Bahn-Trasse rücken die Bagger an Die Arbeiten für die Verlängerung der U6 nach Martinsried beginnen. Die Inbetriebnahme ist jedoch nicht vor 2027 vorgesehen.

Skandalspiel in der B-Jugend: Jetzt ermittelt das Sportgericht Nach einem Spiel in Murnau bedrängen Spieler des Kirchheimer SC den Schiedsrichter. Dann gibt es einen Bericht in der Lokalpresse, der aus verschiedenen Gründen für Unruhe sorgt.

Das neue Riva - eine italienische Bar am Isartor Rudi Kull und Albert Weinzierl haben aus ihrer Pizzeria jetzt eine Bar gemacht - mit Stuzzichini-Schnittchen und Sportfernsehen. So sieht das neue Konzept aus.

Unfall an Bahnsteigkante: Polizei muss Gaffer zurückhalten Bei dem Vorfall am S-Bahnhof Marienplatz wird eine Frau zwischen Bahnsteig und Zug eingeklemmt. Wegen Schaulustiger muss die Bundespolizei den Einsatzbereich großräumig absperren.

