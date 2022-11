Griechische Crêpes und Coffee to go

Egal ob lieber herzhaft oder süß: Das Café Salt and Sugar ist ein echter Geheimtipp in Giesing. Aber der Betreiber hat noch mehr vor.

Von Nils Frenzel

Das Besondere an einem Geheimtipp ist ja: Er ist nicht direkt als solcher erkennbar. Auch das Café Salt and Sugar an der Tegernseer Landstraße ist einer dieser Orte, die einem nicht sofort ins Auge fallen. Doch man bekommt hier süße und herzhafte Crêpes, die einen Besuch in dem Lokal in Giesing wert sind.

Die schlichte Einrichtung mit einfachen, aber nicht ungemütlichen Plastikstühlen zeigt jedoch direkt, was für eine Art Café das Salt and Sugar sein möchte. Die Besucherinnen und Besucher strömen im Minutentakt hinein, holen sich schnell einen Coffee to go, bevor sie den Laden auch schon wieder verlassen. Die Bedienung ist freundlich und zugewandt, aber eben auch angenehm distanziert. Das Konzept passt in das urbane Giesinger Treiben.

Detailansicht öffnen Die meisten Gäste holen sich an der Theke einen Coffee to go und ziehen danach direkt weiter. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Detailansicht öffnen Die Crêpes werden im Salt and Sugar von Betreiber Agelos Musewald frisch zubereitet. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Detailansicht öffnen Auch die griechische Gebäckspezialität Bougatsa passt gut zum Kaffee. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Die Auswahl an heißen und kalten Getränken ist im Salt and Sugar vielfältig. Neben verschiedenen Kaffeezubereitungen wie Cappuccino, Flat White und Espresso steht auch ein griechischer Mokka auf der Karte. Im Sommer sorgt ein kalter Cappuccino Freddo für Erfrischung, außerdem gibt es Milchshakes, für die - wie für alle anderen Milchgetränke auch - Alternativen zu Kuhmilch zur Verfügung stehen.

An der Tegernseer Landstraße existiert das Salt and Sugar bereits seit 2016. In seinem Café legt der Betreiber Agelos Musewald viel Wert auf die frisch zubereiten Crêpes. Dabei bemerkt man auf der Karte auch den Einfluss seiner griechischen Herkunft: Den herzhaften "Crêpe Greek" (7,30 Euro) mit Feta, Tomaten, Oliven, Paprika und Oregano sollte jeder Besucher zum Beispiel einmal probiert haben. Auch ein "Crêpe Athens" und ein "Crêpe Mykonos" stehen auf der Karte.

Wer es gerne süß mag, kann sich im Salt and Sugar ebenfalls durchprobieren. Neben dem Crêpe-Klassiker mit Zimt und Zucker und Crêpes mit Banane werden auch eigene Kreationen serviert. Besonders zu empfehlen sind der "Crêpe München", der mit Apfelmus, Zimt und Zucker zubereitet wird, oder der "Crêpe Black Forest" mit Nutella, Kirschen und Oreos. Auch bei den Süßspeisen findet sich eine griechische Spezialität: Bougatsa, ein Gebäck aus Filoteig.

Musewalds Traum ist es, das Salt and Sugar einmal zu einem Franchise-Unternehmen zu machen. Den ersten Schritt hat er bereits getan: Im Jahr 2020 eröffnete er am Harras ein zweites, etwas größeres Salt and Sugar. Das Angebot dort unterscheidet sich aber kaum vom Original an der Tegernseer Landstraße - eben typisch Franchise.

Café Salt and Sugar, Tegernseer Landstraße 91, 81539 München, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag u. Sonntag 9 bis 18 Uhr