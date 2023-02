Erzieher in München gesucht / Geldbeutelwaschen zum Faschingsende

In den Kitas fehlt seit Jahren das Personal, zahlreiche Träger haben zuletzt vor einem Kollaps gewarnt.

Von Lisa Bögl und Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Kita-Personal dringend gesucht! Oder doch nicht? Die Personalnot ist groß in Münchner Kitas. Trotzdem wird es Menschen, die dort gerne arbeiten würden, nicht immer leicht gemacht. Fünf Beispiele - und Antworten auf die Frage: Was machen Stadt und Freistaat eigentlich, um mehr Kita-Personal zu gewinnen? (SZ Plus)

"Ich weiß nicht, wie es Ihren Geldbeuteln geht, aber ich habe es gemerkt" Es soll angeblich finanziellen Segen bringen: Nach dem Fasching waschen Münchens Bürger im Fischbrunnen ihre Geldbeutel - allen voran der Oberbürgermeister. Der hält das Ritual nach zwei Jahren Corona-Pause für dringend nötig.

"Zahlt uns das, sonst kehren wir nicht!" Zum Faschingsende bleibt in München der Müll liegen. Bei einer Kundgebung demonstrieren 150 Mitarbeiter der Straßenreinigung für eine bessere Bezahlung.

Nicht noch mehr Pflegeheime Die grün-rote Rathauskoalition will statt immer neuer Einrichtungen lieber spezielle Wohnprojekte mit pflegerischen Angeboten schaffen. Denn die Bedürfnisse der Münchnerinnen und Münchner haben sich längst verändert.

"Reichsbürger" schießt Stahlkugeln auf Polizisten Die Beamten sind zufällig an einer Tankstelle vor Ort, als die Kugeln vorbeirauschen. In der Wohnung des Tatverdächtigen finden sie eine Reichskriegsflagge und eindeutige Schriftstücke.

Raum für Picknicks, Yoga und Skateboarden Die Parkmeilen rund um das Stadtzentrum sollen von den Anwohnern genutzt werden. Ein Beispiel aus dem Hasenbergl zeigt, wie die sich ihre Grünflächen wünschen.

Mehr Hilfe für arme Menschen Die Armutsrisikoschwelle steigt zum 1. April auf 1660 Euro für alleinstehende Personen.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTUR-/GASTRO-/FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg