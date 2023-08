Ein Expertengremium soll beraten, ob der Brundageplatz im Olympiapark umbenannt wird. Die Proteste der "Letzten Generation" laufen trotz Verbot weiter, und München erwartet in zwei Tagen so viel Regen wie sonst in einem Monat. Dies und mehr im Überblick.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Darf der Brundageplatz seinen Namen behalten? Der Satz "The games must go on" des Amerikaners Avery Brundage nach dem Olympia-Attentat 1972 ging um die Welt. Ein Platz im Olympiapark ist nach dem IOC-Präsidenten benannt. Doch nun steht seine rassistische und antisemitische Einstellung im Fokus (SZ Plus).

Autofahrer nimmt Klimaaktivisten auf die Motorhaube Trotz Verbots blockieren Mitglieder der "Letzten Generation" wieder mehrere Straßen in München. Autofahrer und Passanten reagieren zunehmend rüde auf diese Aktionen.

So viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat Bis zu 70 Liter erwartet der Deutsche Wetterdienst in nur zwei Tagen und warnt vor ergiebigem Dauerregen in der Stadt. Was das für die Isar bedeutet.

Tischtennis spielen, wo sonst Autos fahren Die Sommerstraßen haben in München an manchen Stellen zu Konflikten geführt, vielerorts aber das Leben in den Viertel bereichert. Wenn die ersten im Laufe der Woche verschwinden, werden sie dort eine Lücke hinterlassen (SZ Plus.

Stadt gewinnt Rechtsstreit mit Investor Ein Immobilienentwickler will ein leerstehendes Wohnhaus in Schwabing sanieren und aufstocken - darf das aber nicht (SZ Plus. Denn das Gebäude an der Agnesstraße 48 ist denkmalwürdig.

Amtsgericht: Mutmaßlicher "Reichsbürger" untergetaucht, um Prozess zu entgehen

Landtags- und Bezirkswahl: Briefwahlunterlagen können jetzt beantragt werden

Landgericht: Masche mit "Schockanrufen": Angeklagter gesteht

Fürstenried: Frau sticht mit Küchenmesser auf ihren Bekannten ein

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg