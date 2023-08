So viel Regen wie sonst in einem ganzen Monat

Bis zu 70 Liter erwartet der Deutsche Wetterdienst in nur zwei Tagen und warnt vor ergiebigem Dauerregen in der Stadt. Was das für die Isar bedeutet.

Von Caroline Drees

"Das ist eine ganze Menge Regen", so beschreibt Dirk Mewes vom Deutschen Wetterdienst (DWD) die aktuelle Wetterlage. Von Sonntag- bis Montagmorgen seien in München 33 Liter pro Quadratmeter gefallen, bis Dienstagmorgen würden bis zu 35 Liter dazukommen. 60 bis 70 Liter - das seien so viel, wie in manchen Regionen in einem ganzen Monat fallen, sagt Mewes. Der Dauerregen wird die Stadt auch noch am Dienstag beschäftigen, für München gilt bis Dienstagabend eine amtliche Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen.

Während die Wasserwirtschaftsämter für Ingolstadt und die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Mühldorf am Inn sowie Rosenheim vor Hochwassergefahr warnen, besteht diese für München derzeit nicht. Zwar steigt laut Hochwassernachrichtendienst der Pegel der Isar, die erste von vier Meldestufen ist jedoch noch weit entfernt. Ein Sprecher sagt, die gegenwärtigen Daten bieten keinen Grund zur Sorge.

Auch Johannes Schorer von der Berufsfeuerwehr bewertet die Lage am Montag als entspannt. Am Wochenende war die Stadt glimpflich davongekommen. Am Samstag war die Feuerwehr zu 25 unwetterbedingten Einsätzen ausgerückt, vorwiegend wegen überschwemmter Fahrbahnen oder abgebrochener Äste. Vor allem im südlichen Bayern hatten Hagel und Orkanböen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

Auch für Dienstag ist regnerisches und kühles Wetter vorhergesagt, die Temperaturen sollen unter der 20-Grad-Marke bleiben.