Wegen versuchten Totschlags ermittelt die Polizei gegen eine 32-jährige Frau aus Fürstenried. Am Samstag war gegen 13 Uhr ein Notruf wegen eines Streits in einer Wohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus eingegangen. Demnach soll die Frau einen männlichen Bekannten mit einem Küchenmesser verletzt haben. Der Verletzte hatte selbst den Rettungsdienst gerufen.

Mehrere Polizeistreifen trafen in der Wohnung den Verletzten an; er war durch ein 14 Zentimeter langes Küchenmesser an der Brust verletzt worden. Ein Notarzt versorgte ihn und brachte ihn in ein Krankenhaus. Es bestand keine akute Lebensgefahr.

Die mutmaßliche Täterin wurde nach etwa einer Stunde in der nahegelegenen Wohnung einer Bekannten festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge war der Tat ein Beziehungsstreit vorausgegangen. Täterin und Opfer sind der Polizei aus dem Betäubungsmittel-Milieu bekannt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen die Frau.