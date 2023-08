915 000 Münchnerinnen und Münchner dürfen am 8. Oktober ihre Stimme abgeben. Wie sie an ihre Briefwahlunterlagen kommen können.

Bis zu den Landtags- und Bezirkswahlen in Bayern sind es keine sechs Wochen mehr, über die Zusammensetzung beider Gremien dürfen rund 915 000 Münchnerinnen und Münchner abstimmen. So viele stehen im Wählerverzeichnis, welches das Wahlamt am Sonntag erstellt hat.

Vom 1. September an werden alle Wahlberechtigten per Post benachrichtigt; wer bis zum 17. September nichts erhalten hat, soll sich dann umgehend mit dem Wahlamt in Verbindung setzen, per E-Mail (briefwahl.kvr@muenchen.de) oder telefonisch unter 089/233-96233.

Wer schon jetzt weiß, dass er am 8. Oktober nicht zur Wahl gehen kann oder mag, hat ab sofort die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen zu beantragen: online unter www.briefwahl-muenchen.de oder schriftlich beim Wahlamt, Ruppertstraße 19, 80466 München - der Brief muss den Antrag enthalten, der sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet oder aus dem Internet heruntergeladen werden kann (www.muenchen.de/briefwahl).

Zur Not können die Unterlagen mit einer formlosen E-Mail (an briefwahl.kvr@muenchen.de) angefordert werden, in der mindestens Name, Anschrift und Geburtsdatum angegeben sein müssen. Verschickt werden die Briefwahlunterlagen von Anfang September an mit der Post. Sie können auch im Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11, abgeholt werden, zwischen 18. September und 6. Oktober. Weitere Informationen unter www.muenchen.de/landtagswahl.