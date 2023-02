Von Anna Weiß

DER TAG IN MÜNCHEN

"Der Studiobau ist das Herz des BR" Der Bayerische Rundfunk plant, das Gebäude an der Marsstraße abzureißen. Prominente Kulturschaffende wie Hans Well halten das für einen Frevel und setzen sich vehement für den Erhalt ein (SZ Plus).

Der Fall, der die Staatsanwaltschaft besonders interessiert Bei der Durchsuchung im Münchner Erzbistum ging es um "Fall 26" aus dem Missbrauchsgutachten - einen verurteilten Priester und den Umgang der Kirche mit ihm. Kirchenintern gab es für dessen Taten ein Codewort (SZ Plus).

Es kracht wieder öfter Seit es keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr gibt, hat der Straßenverkehr im Raum München zugenommen. Damit steigt die Zahl der Unfälle - auch die der tödlichen.

Macht klassische Musik Kopfschmerzen? Mit solchen Fragen setzen sich Jugendliche auseinander, um sich auf ihren ersten Konzertbesuch vorzubereiten. Wenn sie dann im Herkulessaal jungen Musikstudenten aus ganz Europa lauschen, begegnen sich Welten.

Das Lastenrad wird zur Familienkutsche Die großen werden größer, die elektrischen leichter: Der "Fahrrad-Frühling" im Verkehrszentrum des Deutschen Museums stellt die Trends der Branche vor.

Tankstellen-Räuber greift Angestellte an Am frühen Montagmorgen nimmt in Garching ein Unbekannter eine Mitarbeiterin in den Schwitzkasten, um sie zum Öffnen der Kasse zu zwingen.

So geht es weiter auf dem Areal des früheren Karstadt am Nordbad In ein paar Monaten soll der Bau der dreistöckigen Tiefgarage beginnen. Vor Ort werden Sorgen laut, wie sich die Verkehrsströme künftig regeln lassen.

Ein Lehrstuhl für zeitgenössische Performancekunst Die Akademie reagiert damit auf Wünsche ihrer Studierenden. Leiterin der Klasse wird die Künstlerin Alexandra Pirici.

Missglückte Bauarbeiten an der Grundstücksgrenze Seit mehr als fünf Jahren streitet eine Forstenriederin mit der Stadt, weil bei einer Leitungsverlegung die Wurzeln von vier Fichten beschädigt wurden. Die Bäume sollen gefällt werden, doch wer trägt die Kosten dafür?

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg