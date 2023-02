Am frühen Montagmorgen nimmt in Garching ein Unbekannter eine Mitarbeiterin in den Schwitzkasten, um sie zum Öffnen der Kasse zu zwingen.

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 2.15 Uhr eine Tankstelle in Garching bei München überfallen und dabei eine 68-jährige Angestellte angegriffen. Der Mann bediente sich laut Polizei zunächst an der Auslage und sei danach hinter den Tresen zu der Mitarbeiterin getreten. Als sie ihm gesagt habe, dass dieser Bereich nicht für Kunden sei, habe er sie am Hals in den Schwitzkasten genommen und gezwungen, die Kasse zu öffnen.

Mit etwa 700 Euro sei er anschließend in Richtung U-Bahnhof Garching-Hochbrück geflohen. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Der Täter soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und etwa 1,70 Meter groß. Getragen habe er eine weiße Jacke, eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen und weißen Handschuh.