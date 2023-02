Alexandra Pirici wurde als neue Professorin an die Akademie der Bildenden Künste in München berufen und wird künftig eine Klasse für Performance in der zeitgenössischen Kunst leiten. "Die Akademie trägt damit dem Wunsch der Studierenden Rechnung und erweitert das Lehrangebot der Münchner Kunstakademie hinsichtlich aktueller Entwicklungen in der zeitgenössischen Kunst", teilt die Münchner Kunstakademie mit.

Der neue Lehrstuhl ersetzt einen anderen im Bereich der Malerei und Grafik. Alexandra Pirici, geboren 1982 in Bukarest, kommt vom Tanz und der Choreografie und gilt als eine der führenden Künstlerinnen im Bereich der zeitgenössischen Performancekunst. Ihre Werke wurden international in zahlreichen Ausstellungen gezeigt, zuletzt 2022 auf der Biennale von Venedig.