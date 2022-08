Von Matthias Köpf und Klaus Ott

Zumindest der Alpenverein hätte gern ernst gemacht mit der Streckensanierung. Beim Ausbessern der Wege am Jochberg oberhalb von Kochel am See hätte er sich auf möglichst viele Wanderer verlassen, die Kies auf den Berg tragen. Doch auf die Deutsche Bahn will er sich lieber nicht verlassen. Also hat der DAV den für 17. September geplanten Aktionstag wieder abgesagt, "weil die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufgrund anhaltender Bauarbeiten auf der Bahnstrecke nicht sichergestellt werden kann". Dabei hatte die DB kurz zuvor angekündigt, ab 13. September wieder bis Kochel durchzufahren. Denn mit dem Ende der Sommerferien soll auch der allgemeine Stillstand auf den Schienen enden, der nach dem tödlichen Zugunglück bei Burgrain Anfang Juni im gesamten Werdenfels-Netz herrscht. Doch die Region wird auf Jahre hinaus mit Streckensperrungen leben müssen.