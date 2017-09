25. September 2017, 12:16 Uhr Bundestagswahl Alles, was Sie zur Wahl wissen müssen









Haben Sie etwas verpasst? Vermissen Sie etwas? Hier finden Sie alle Nachrichten, Analysen und Kommentare der SZ zur Bundestagswahl auf einen Blick.

Die Wahl zum 19. Bundestag, sie wurde schon am Sonntagabend als historisch bewertet. Den Wahlkampf empfanden viele als ruhig, manche auch als langweilig. Allein die AfD arbeitete mit lauten Parolen, teilweise mit dem kalkulierten Tabubruch und hatte damit Erfolg. Das Ergebnis rüttelt das Land ordentlich durcheinander. Wie geht es nun weiter? Im Folgenden finden Sie die gesamte, umfangreiche Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung zur Wahl und was aus ihr folgt.

Hier erfahren Sie die wichtigsten Statistiken:

Alter, Geschlecht, Beruf: Wer hat wen gewählt?

So wurde in Ihrem Wahlkreis abgestimmt

Wählerwanderung: Da kommen die AFD-Wähler her.

Angela Merkel geht wohl in ihre vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin, doch ihr Sieg ist mindestens ein bittersüßer. 8,5 Prozent Wählerstimmen hat die Union aus CDU und CSU bundesweit verloren, Nico Fried und Robert Roßmann beschreiben die historisch schlechte Laune am Wahlabend in der CDU-Zentrale im Berliner Konrad-Adenauer-Haus.

Was der CDU nun droht, kommentiert Chefredakteur Kurt Kister:

Für Merkel beginnt nun das Endspiel. 2021 wird sie nicht mehr antreten. Sie hat, trotz des Wahlergebnisses, die Union bisher zusammengehalten. Was die SPD seit einem Jahrzehnt erlebt - die Erosion ihrer Stammwählerschaft - steht der CDU noch bevor. Es gibt die beiden Blöcke in Deutschland, von denen die Volksparteien lebten, nicht mehr. Die SPD hat dies jetzt wieder erlitten, die Union hat mit ihrem 30-Prozent-plus-Wahlergebnis den Vorgeschmack auf 2021 bekommen.

Eine Vorahnung für die Landtagswahl in Bayern hat vielleicht auch die CSU bekommen. 38,5 Prozent - das ist "ein schwarzer Tag" für die bayerische Partei.

Sie stehe vor einem brutalen Machtkampf, kommentiert Sebastian Beck. Mit einem wohl schlechten Ende für Parteichef Horst Seehofer.

Ob Seehofer aber noch der richtige Mann ist, um die Forderung bei Koalitionsverhandlungen durchzusetzen, darf bezweifelt werden. Wahrscheinlicher ist das Szenario, dass der Vorsitzende demnächst den Weg frei machen muss für einen Nachfolger. Auch das entspräche einer Gesetzmäßigkeit der CSU: Die Übergabe der Macht in Partei und Regierung ist noch nie geordnet abgelaufen.

Am Montag stellt Seehofer offenbar die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU zur Debatte. Auch das nachzulesen im SZ-Liveblog.

Nicht viel besser als die CSU steht die SPD da. Was genau mit Martin Schulz und seiner Partei los war am Wahlabend, das erzählt Christoph Hickmann. Wochenlang tat sich der Kandidat schwer, den politischen Gegner anzugreifen, pünktlich nach der ersten Hochrechnung "weiß die Partei plötzlich genau, was sie will": Opposition.

Den bemerkenswerten Auftritt von Schulz bei der sogenannten Elefantenrunde am Sonntagabend in der ARD beschreibt Lars Langenau.

Die Berliner Runde von ARD und ZDF beginnt in den ersten zwei Minuten ganz zivil, bevor sie aus dem Ruder läuft. Martin Schulz ist kein souveräner Verlierer - und Merkel kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Der größte Sieger heißt AfD, 12,6 Prozent der Stimmen bedeutet Platz drei. Sechs Grafiken erklären, wer die Partei gewählt hat. Das starke Ergebnis wühlt viele auf, die Rechtspopulisten teilen das Land in Freunde und Gegner. Heribert Prantl, Mitglied der SZ-Chefredaktion, fordert von den anderen Parteien, sich klar von der AfD abzugrenzen und sieht im Umgang mit der neuen rechten Kraft "eine Bewährungsprobe für die deutsche Demokratie".

Die Partei polarisiert so stark, dass sie auch intern zerstritten ist. Von der gewählten Fraktion (hier Kurzporträts aller AfD-Mitglieder im neuen Bundestag) steigt schon am Montagmorgen die erste aus: Frauke Petry, bislang Parteivorsitzende, gibt bekannt, dass sie nicht der AfD-Fraktion angehören wolle. Ein Paukenschlag, schließlich hat Petry im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge das Direktmandat gewonnen.

Alle neuen Entwicklungen vom Montag sehen Sie im SZ-Liveblog

Nach vier Jahren kehrt die FDP zurück in den Bundestag. Mit 10,4 Prozent erleben die Liberalen eine Auferstehung, die sie fast allein dem politischen Talent ihres Chefs Christian Lindner zu verdanken haben. Wie es dazu kommen konnte, erklärt Stefan Braun:

Noch bemerkenswerter ist freilich ein Luxus, den Lindner genießen konnte wie sonst wahrscheinlich noch nie ein FDP-Parteichef. Er konnte sich sein engstes Team so umfassend selbst aussuchen, dass er jeden Quertreiber, jeden Gegner, auch jeden Zweifler früh ausschließen konnte. Im Nachhinein klingt das wie eine Petitesse. Aber wer sich an die Intrigen und Grabenkämpfe erinnert, die diese Partei vor Lindners Antritt beherrschten, begreift erst den Unterschied.

Die Grünen haben trotz langer Zeit schlechter Umfragewerte ihr Ergebnis von 2013 erreicht. 8,9 Prozent beruhigen die Partei, sie richtet sich auf Koalitionsgespräche mit der FDP und der Union ein.

Die Linke hat noch ein bisschen besser abgeschnitten mit 9,2 Prozent. Doch der Sturz von Platz drei im Bundestag auf Platz fünf trübt die Freude, die Partei fristet ein Dasein in der Nische.

Wahlabend ist für viele Menschen auch ein Fernsehabend. Paul Katzenberger findet, die Sender haben sich viel zu stark auf die AfD gestürzt:

Die Sender gerierten sich über weite Strecken als schnappatmende Schockverstärker. Als wäre AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland nun zu einer bestimmenden Größe der deutschen Politik geworden, speisten die Sender seine provokativen Äußerungen im Viertelstundentakt in ihre Meldungen ein.