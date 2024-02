Das umstrittene EU-Lieferkettengesetz ist vorerst gescheitert und steht vor einer ungewissen Zukunft. In einer entscheidenden Sitzung des Rats der Europäischen Union sprach sich am Mittwoch nur noch eine Minderheit der Mitgliedstaaten für den Entwurf aus, über den damit wohl neu verhandelt werden muss. In Deutschland, Frankreich und Italien signalisierten die drei größten EU-Länder, sich im Fall einer Abstimmung zu enthalten, was im Ergebnis wie ein Nein gewirkt hätte. Schon das machte die nötige Mehrheit unmöglich. Botschafter von zehn weiteren Staaten hätten ihre Enthaltung oder Gegenstimme angekündigt, hieß es aus informierten Kreisen, darunter Schweden, Finnland, Österreich und die Slowakei.