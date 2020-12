Während in Deutschland gerade überall Impfzentren aus dem Boden gestampft werden, wird wahrscheinlicher, dass dort noch in diesem Jahr die ersten Menschen gegen Covid-19 immunisiert werden können. Nachdem am Montag der Pharmahersteller Moderna eine Zulassung seines Vakzins auch für den europäischen Markt beantragt hatte, melden nun auch das Mainzer Unternehmen Biontech und sein amerikanischer Partner Pfizer, die Unterlagen für eine bedingte Zulassung ihres Corona-Impfstoffs bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eingereicht zu haben. Die Entscheidung soll spätestens am 29. Dezember fallen. Sollte die Behörde dem Antrag entsprechen, könnten laut der beiden Pharmaunternehmen noch im Dezember erste Impfungen mit dem Präparat namens BNT162b2 in Europa erfolgen.

Die Wirksamkeitsdaten, die Biontech und Pfizer in einer Pressemitteilung veröffentlichen, gleichen denen von Moderna. In der klinischen Phase-3-Studie schützte das Vakzin demnach 95 Prozent der Probanden vor einer Covid-19-Erkrankung. Auch bei Studienteilnehmern, die bereits eine Sars-CoV-2-Infektion durchgemacht hatten, sei durch das Präparat ein Impfschutz aufgebaut worden. Besonders relevant sind auch Informationen, wie gut die Immunisierung in verschiedenen Altersgruppen funktioniert. Dazu teilen Biontech und Pfizer mit, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs "über alle Alters- und Geschlechtsgruppen und die gesamte diverse Studienpopulation hin konsistent" gewesen sei. Bei über 65-Jährigen, die das größte Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf haben, lag der Impfschutz laut der Pharmaunternehmen bei 94 Prozent. Schwere Nebenwirkungen seien bisher nicht aufgetreten, insgesamt sei der Impfstoff gut vertragen worden.

Wie auch das Vakzin von Moderna ist das Präparat von Biontech und Pfizer ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Es wäre das erste Mal, dass Impfstoffe mit diesem neuen Verfahren eine Zulassung erhalten. Dabei wird das Immunsystem des Menschen aktiviert, indem man ihm ein Stück Erbinformation für ein bestimmtes Eiweiß des Covid-19-Erregers verabreicht.

UN: Corona-Krise stürzt Millionen Menschen weltweit in Not

Die Corona-Pandemie hat den Vereinten Nationen zufolge Dutzende Millionen Menschen in tiefe Not gestürzt. Rund 235 Millionen Kinder, Frauen und Männer seien im kommenden Jahr auf humanitäre Hilfe und Schutz angewiesen, warnten die UN am Dienstag in Genf. Damit habe die Zahl der Menschen, die von außen versorgt werden müssen, einen Höchststand erreicht, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres. Innerhalb eines Jahres sei die Zahl der Bedürftigen um 40 Prozent gewachsen. Vor einem Jahr waren es 168 Millionen, im Jahr davor 146 Millionen Menschen.

Guterres rief die Weltgemeinschaft zur Solidarität mit den Menschen in deren "dunkelster Stunde" auf. Sie litten nicht nur unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie, sondern auch unter Konflikten, Vertreibung, extremem Wetter und Naturkatastrophen. Guterres veranschlagt 35 Milliarden US-Dollar (29 Milliarden Euro), um die humanitäre Hilfe im kommenden Jahr zu finanzieren.

Die UN und ihre Partner wollen für 160 Millionen besonders bedürftige Menschen Lebensmittel, Wasser, Medizin, Kleidung und Unterkünfte bereitstellen. Zudem sollen Kinder, etwa in Flüchtlingslagern, unterrichtet werden und Impfungen erhalten. Zu den 56 Ländern, in denen die Hilfe geleistet wird, gehören Afghanistan, Jemen, Mali, Myanmar, Südsudan, Syrien und Venezuela.

Im Zuge der Corona-Pandemie riegelten zahlreiche Länder ihre Grenzen ab und schlossen Betriebe, Märkte und öffentliche Einrichtungen. Dadurch gerieten ohnehin schwache Volkswirtschaften in eine bedrohliche Lage, die Armut weitete sich stark aus. Besonders die Menschen in den Staaten des Südens seien die Leidtragenden der globalen ökonomischen Talfahrt, erklärten die UN.

Vietnam bestätigt erste lokale Corona-Infektion in 89 Tagen

Zum ersten Man in 89 Tagen haben vietnamesische Behörden wieder eine lokale Übertragung des Coronavirus Sars-CoV-2 im Inland bestätigt. Nach dem Nachweis bei einem 32-Jährigen in Ho-Chi-Minh-Stadt am Montag versuchten die Behörden, die Kontaktpersonen des Mannes genau nachzuverfolgen. Staatliche Medien berichteten, der Mann habe vor seinem positiven Test einen Flugbegleiter besucht, der sich nach seiner Rückreise aus Japan vor zwei Wochen in Selbstisolation begeben habe. Bei diesem sei der Erreger der Krankheit Covid-19 am Samstag nachgewiesen worden.

Die Gesundheitsbehörden veranlassten die Unterbringung von 137 Menschen, die als enge Kontaktpersonen gezählt wurden, in einer Quarantäneeinrichtung. Ein englischsprachiges Bildungszentrum, in dem der 32-Jährige den Angaben zufolge als Lehrer arbeitet, wurde vorübergehend geschlossen, wie die vietnamesische Tageszeitung Tuổi Trẻ berichtete. Vietnam hat bei einer Bevölkerung von 96 Millionen bislang erst 1347 Corona-Infektionen und 35 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bestätigt.

Moderna beantragt Impfstoff-Zulassung in der EU

Als erstes Unternehmen hat der US-Pharmakonzern Moderna in der EU die Zulassung für einen Corona-Impfstoff beantragt. Am Montag sei der Antrag bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema gestellt worden, teilte Moderna mit. Gleichzeitig wurde auch bei der Arzneimittelbehörde in den USA eine Notfallzulassung beantragt.

Sofern die Zulassung erteilt wird, könnte nach Angaben des Pharmakonzerns der Impfstoff bereits im Dezember in die EU ausgeliefert werden. Damit rückt auch in Deutschland eine Impfung gegen das Coronavirus immer näher. Vergangene Woche hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mitgeteilt, dass ein Rahmenvertrag über bis zu 160 Millionen Impfstoffdosen abgeschlossen worden sei.

Möglich ist die frühe Zulassung durch das sogenannte Rolling-Review-Verfahren. Hierbei können Hersteller schon vor dem eigentlichen Antrag Daten über Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffes bei der Behörde einreichen, wenn ein Vakzin dringend gebraucht wird.

Wie Moderna mitteilte, hat der Impfstoff eine Wirksamkeit von 94,1 Prozent. Das Unternehmen beruft sich dabei auf Daten aus Tests, an denen mehr als 30 000 Menschen aus den USA teilgenommen haben. Die Wirksamkeit sei in allen Altersgruppen ähnlich gewesen.

Türkei verhängt Ausgangssperren an den Wochenenden

Nach den weiterhin hohen Infektionszahlen in der Türkei hat die Regierung die Maßnahmen verschärft. Bei einer Kabinetssitzung in Ankara kündigte Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag an, dass Ausgangssperren für das ganze Wochenende gelten sollen. Das Verbot beginnt demnach freitags um 21:00 Uhr und endet montags um 5:00 Uhr. Unter der Woche werde täglich eine abendliche Ausgangssperre von 21:00 Uhr bis 5:00 Uhr verhängt. Bislang galten nur an den Wochenende abendliche Ausgangssperren. Ab Dienstag soll es zudem Menschen, die älter als 65 oder jünger als 20 Jahre sind, verboten sein, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Derzeit liegt laut der Regierung die Zahl der täglichen Neuinfektionen in dem Land mit 83 Millionen Einwohnern bei etwa 30 000. An den Zahlen gibt es jedoch Zweifel. In der vergangenen Woche hatte die Regierung zum ersten Mal seit Monaten wieder die täglichen Fallzahlen bekanntgegeben, nachdem monatelang lediglich die tägliche Zahl der Infizierten mit Symptomen veröffentlicht worden war.

Die Türkische Ärztevereinigung (TTB) hatte zuletzt Zweifeln an den Zahlen der Regierung geäußert. Sie geht von mindestens 50 000 täglichen Neuinfektionen aus. Die TTB widersprach auch der Darstellung der Regierung, wonach nur 70 Prozent der Intensivbetten in der Türkei belegt seien. In manchen Provinzen würden Patienten auf den Korridoren oder in Kantinen behandelt, heißt es in einer Mitteilung. Das Land erlebe zurzeit einen "Tsunami", vor dem die TTB seit Monaten gewarnt habe.

Fast niedrigster Stand seit zwei Monaten: Frankreich meldet etwa 4000 neue Fälle

Die harten Maßnahmen und Einschränkungen im öffentlichen Leben in Frankreich scheinen Wirkung zu zeigen. Nach 9784 Fällen am Sonntag meldeten die Behörden für den Montag 4005 Neuinfektionen. Damit sinkt der Sieben-Tages-Schnitt auf 11 118 und liegt damit fast auf dem niedrigsten Stand seit zwei Monaten.

Die Zahl der Toten blieb derweil hoch: Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, starben am Montag 406 Menschen.

Rom stimmt die Italiener auf Ausgangssperren zu Silvester ein

Italiens Regierung hat weitere finanzielle Hilfen für Unternehmen und Berufsgruppen beschlossen, die besonders unter den Corona-Beschränkungen leiden. Für sie würden noch einmal acht Milliarden Euro bereitgestellt, teilte die Mitte-links-Regierung in der Nacht zum Montag mit. Vorgesehen sind etwa Steuererleichterungen für Unternehmen mit bestimmten Umsatzgrößen sowie für Restaurants, Reiseveranstalter und Hotels.

Zugleich zeichnete sich am Montag ab, dass die nächtliche Ausgangssperre ab 22 Uhr für die 60 Millionen Italiener auch noch an Silvester gelten dürfte. Um eine dritte Corona-Welle zu vermeiden, müsse die Politik auch im Dezember streng bleiben, sagte Italiens Minister für Angelegenheiten der Regionen, Francesco Boccia, dem Fernsehsender Rai News. Sollten die Beschränkungen wie bisher fortbestehen, müssten die Menschen Silvester eben bei sich zu Hause feiern.

In Italien gilt seit Anfang November eine nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr abends bis fünf Uhr morgens. Boccia will sie beibehalten. Noch in dieser Woche wird ein neues Dekret erwartet, das eine Aktualisierung zahlreicher Corona-Maßnahmen enthält. Neben der Frage, was an Weihnachten und Silvester erlaubt sein wird, war zuletzt auch eine Öffnung von Skigebieten über die Ferien ein Streitthema. Politiker und Experten warnen seit Tagen davor, die Fehler des Sommers mit zu vielen Lockerungen und zu vielen Reisen zu wiederholen.