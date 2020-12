Was ist erlaubt, was bleibt verboten?

Bitte zu Hause bleiben - das gilt in Deutschland auch in den nächsten Wochen. Doch was ist mit den Weihnachtsferien? Und dem Urlaub im Ausland? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Eva Dignös

Es bleibt beim Teil-Lockdown: Bis 10. Januar werden die Einschränkungen verlängert, die das Coronavirus an der Ausbreitung hindern sollen. Das durchkreuzt auch Reisepläne innerhalb von Deutschland. Worauf müssen sich Urlauber einstellen? Was ist mit Reisen in den Weihnachtsferien? Und mit Buchungen für die kommenden Monate?

Wann darf man innerhalb von Deutschland wieder reisen?

Reisen per se ist nicht verboten, aber nach wie vor ausdrücklich nicht erwünscht. Deshalb dürfen Übernachtungsangebote im Inland - also auch in Ferienwohnungen oder Gästehäusern - weiterhin "nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt" werden. Die zunächst bis 20. Dezember verhängten Maßnahmen wurden mittlerweile bis 10. Januar verlängert und gelten damit auch für die Weihnachtsferien. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hatte ohnehin schon im Vorfeld deutlich gemacht: Selbst, wenn es erlaubt wäre, ist es für viele Häuser unwirtschaftlich, den Betrieb nur für ein paar Tage hochzufahren. "Restaurants und Hotels sind keine Garagen, die man nach Belieben auf- und zusperren kann", betonte Verbandspräsident Guido Zöllick.

Kann ein schon gebuchter Urlaub in Deutschland kostenlos storniert werden?

Ja, solange die Hotels Touristen nicht aufnehmen dürfen, ist das möglich: Kann ein Hotelier oder Ferienhausvermieter die Unterkunft aufgrund behördlicher Auflagen gar nicht zur Verfügung stellen, muss der Gast nach deutschem Recht dafür auch nichts bezahlen. Er darf kostenlos von der Buchung zurücktreten und Anzahlungen zurückfordern. Urlauber sollten sich auf die "Unmöglichkeit der Leistung" berufen, heißt es beim Verbraucherzentrale Bundesverband.

Die Europäische Pauschalreiserichtlinie greift bei Urlaubspaketen: Wenn sie nicht wie geplant durchgeführt werden können oder sie vom Veranstalter abgesagt werden, bekommt der Kunde sein Geld zurück - und zwar binnen 14 Tagen. Gutscheine können angeboten, müssen aber nicht akzeptiert werden.

Darf man Verwandte in anderen Teilen Deutschlands besuchen?

Hier gilt ebenfalls der dringende Appell, auch in den nächsten Wochen zu Hause zu bleiben und Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren, also auch auf private Reisen und Besuche zu verzichten, sofern sie nicht unbedingt notwendig sind. Ohnehin dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Lockerungen gibt es für die Weihnachtstage und den Jahreswechsel. Vom 23. Dezember bis 1. Januar sind Treffen "im engsten Familien- und Freundeskreis mit maximal zehn Personen" erlaubt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Wenn es kein Gästezimmer und keine Ausklapp-Couch für Großeltern, Kinder, Onkel und Tanten gibt, wird es allerdings kompliziert. Nach den Vorstellungen des Kanzleramts sollen Hotels auch während der Feiertage keine Ausnahme vom Übernachtungsverbot machen dürfen. Einige Bundesländer sehen das anders. So sind in Schleswig-Holstein vom 23. bis 27. Dezember jeweils maximal zwei Übernachtungen gestattet. In kleinen Wohnungen zusätzlichen Schlafplatz für die Verwandtschaft schaffen zu müssen, sei auch aus virologischer Sicht nicht klug, begründete Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Entscheidung. Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen planen ähnliche Regelungen.

Und was ist mit Tagesausflügen?

Ein Tag in den Bergen oder am Meer, um sich von den Belastungen durch die Pandemie zu erholen? Eine schöne Vorstellung, doch nicht im Sinne der Pandemiebekämpfung. Auch "überregionale tagestouristische Ausflüge" müssen nach dem Willen von Bund und Ländern nach wie vor unterbleiben. Beliebte Ziele wie Freizeitparks oder Kultureinrichtungen sind ohnehin geschlossen.

Wird man im Winter Skifahren können?

Zumindest für die Weihnachtsferien sieht es nicht danach aus. In Deutschland müssen Lifte und Gondeln ebenfalls bis 10. Januar in den Stationen bleiben. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht sich auch dafür aus, alle Skigebiete in Europa so lange zu schließen. Der Bund will sich für einen EU-weit einheitlichen Fahrplan für den Start in die Saison einsetzen. Ein entsprechender Vorstoß kam bereits aus Italien, auch in Frankreich plädiert man für einen Aufschub. Österreich dagegen will ab 24. Dezember Skifahrer in die Gondeln und auf die Pisten lassen, allerdings nur Einheimische, denn Hotels bleiben geschlossen und Urlauber aus Risikogebieten - dazu gehört auch Deutschland - müssen zehn Tage in Quarantäne, werden also vermutlich gleich zu Hause bleiben. Im Nicht-EU-Land Schweiz laufen in einigen Skiorten die Lifte schon.

Und wie sind die Reiseaussichten für einen Kurzurlaub in den Nachbarländern?

Verboten sind Reisen ins Ausland nicht, aber der Appell an die Bürger, möglichst zu Hause zu bleiben, gilt auch hier. Zudem sind alle Länder, die an Deutschland angrenzen, Corona-Risikogebiete. Lediglich in Österreich gibt es mit den Exklaven Kleinwalsertal und Jungholz, die nur von Bayern aus zugänglich sind, zwei sehr, sehr kleine Ausnahmen. Der Urlaub in einem Risikogebiet zieht in der Regel eine Quarantäne nach sich: Nach der Rückkehr muss man mindestens fünf Tage zu Hause bleiben, erst dann darf man sich testen lassen und bei einem negativen Ergebnis die normalerweise zehntägige Isolation abkürzen. Wer nicht im Homeoffice arbeiten kann, bekommt in dieser Zeit nach einer freiwilligen Reise ins Risikogebiet übrigens kein Gehalt.

Fahren Züge und Fernbusse?

Notwendige Reisen können nach wie vor stattfinden, auch mit der Deutschen Bahn. Viele Züge sind bereits deutlich leerer, weil weniger Menschen unterwegs sind. Um aber grundsätzlich für mehr Abstand in den Waggons zu sorgen, können in Fernzügen künftig nicht mehr alle Sitze reserviert werden. Zugleich stellt die Bahn über Weihnachten Sonderzüge bereit. An den Stornobedingungen ändert sich nichts: Nur die teuren Flexpreis-Fahrkarten können vor dem ersten Geltungstag kostenlos storniert oder umgetauscht werden. Beim Sparpreis ist zwar ebenfalls bis zum Tag vor der Fahrt eine Stornierung möglich. Sie kostet allerdings zehn Euro und es gibt nur einen Gutschein. Supersparpreistickets können weder storniert noch umgetauscht werden.

Der Fernbusanbieter Flixbus hat seine Touren in Deutschland, Österreich und der Schweiz Anfang November eingestellt, will aber in den Weihnachtsferien den Betrieb auf einigen Strecken wieder aufnehmen. Gebucht werden können Fahrten zwischen dem 17. Dezember und 11. Januar.

Der Flugverkehr ist ohnehin schon seit Monaten stark reduziert. Sollte ein gebuchter Flug gestrichen werden, haben Passagiere nach EU-Recht einen Anspruch auf Erstattung des Flugpreises. Die aktuellen Corona-Beschränkungen berechtigen aber nicht dazu, einen Flug einfach kostenlos abzusagen.

Wie sieht es mit Reisen in den kommenden Monaten aus?

Wann und wohin in diesem Winter wieder gereist werden darf, wird davon abhängen, ob es gelingt, die Zahl der neuen Infektionen zu senken. Der lange gebuchte Skiurlaub im März kann trotzdem jetzt noch nicht kostenlos storniert werden. Die Beschränkungen für Reisen in Deutschland sind vorerst bis 10. Januar befristet und Angst vor Corona reicht als Rücktrittsgrund nicht aus. Urlauber, die bereits sicher sind, dass sie nicht reisen wollen, sollten ihren Gastgeber kontaktieren: Vielleicht lässt sich der Hotelier darauf ein, den Aufenthalt zu verschieben. Verpflichtet dazu ist er nicht.

Die Reiserücktrittskostenversicherung bietet keinen Schutz. Sie übernimmt zwar Stornogebühren, wenn eine Reise nicht angetreten werden kann. Gezahlt wird aber nur bei plötzlichen Erkrankungen, Todesfällen in der engeren Verwandtschaft, bei unerwarteter Arbeitslosigkeit oder schweren Vermögensschäden - und selbst dann nicht immer: Manche Versicherungen schließen Leistungen bei "Schäden, Erkrankungen und Tod infolge von Pandemien" aus.

Die meisten Ziele im Ausland bleiben unerreichbar - sei es, weil Reisewarnungen verhängt wurden, sei es, weil Urlauber aus Deutschland gar nicht ins Land gelassen werden. Denn auch Deutschland ist wegen hoher Infektionszahlen Corona-Risikogebiet. Möglich sind derzeit Reisen beispielsweise auf die kanarischen Inseln oder nach Madeira, aber nur mit einem negativen Coronatest im Gepäck. Das beliebte Wintersonnenziel Mauritius lässt Touristen ebenfalls ins Land, allerdings sollten sie Zeit mitbringen: Nach einem Test am Flughafen müssen sie erst einmal für zwei Wochen in einem dafür staatlich zugelassenen Hotel in Quarantäne.