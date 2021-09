Bundestagswahl:Die Wahlergebnisse in Ihrem Wahlkreis

Die Wahlergebnisse in Ihrem Wahlkreis

Die Ergebnisse in Ihrem Wahlkreis.

Die Bundestagswahl bei Ihnen zu Hause: Geben Sie Ihren Ort ein und erfahren Sie in der großen SZ-Datenanalyse, welche Partei wie abgeschnitten hat und wer Sie künftig im Bundestag vertritt.

Von Felix Ebert, Markus Hametner, Stefan Kloiber, Sören Müller-Hansen und Benedict Witzenberger

Die Bundestagswahl 2021 ist eine besondere, richtungsweisende - für das gesamte Land, aber auch für jeden einzelnen der 299 Wahlkreise. Wie diese Wahl bei Ihnen ausgegangen ist oder wer in besonders umkämpften Wahlkreisen gesiegt hat, können Sie hier im Laufe des Wahlabends selbst herausfinden. In einer umfassenden Datenanalyse wird ausgewertet, wer das Direktmandat bekommt, welche Parteien die meisten Stimmen erhalten, wie das Ergebnis in Ihrem Wahlkreis im Vergleich zu allen anderen und zur Wahl 2017 ausfällt und vieles mehr. Geben Sie dazu einfach Ort oder Postleitzahl ein oder klicken Sie auf die Deutschlandkarte.