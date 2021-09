Bundestagswahl 2021:Was man aus diesem Wahlabend lernen kann

Von Michael Bauchmüller, Stefan Braun, Nico Fried, Henrike Roßbach und Jens Schneider

Eine Bundestagswahl, das sind nicht nur die nackten Zahlen. Das ist auch, was die Politiker daraus machen. Olaf Scholz und Armin Laschet beanspruchten am Sonntagabend die Führung der nächsten Regierung, der SPD-Kanzlerkandidat und Wahlsieger mit gutem, der CDU-Chef mit dem historisch schlechtesten Ergebnis für die Union und weniger guten Argumenten. FDP und Grüne entdeckten plötzlich Gemeinsamkeiten, von denen sie bisher nicht viel wussten und sehen sich nun als Kanzlermacher. Und Markus Söder denkt womöglich schon wieder viel weiter als alle anderen.

Der Sieger

Olaf Scholz braucht an diesem Abend keine großen Worte, er braucht nur sechs Balken: die Gewinne und Verluste der Parteien. Drei Balken gehen nach unten - die von Union, AfD und Linkspartei - drei gehen nach oben: Das sind die von SPD, Grünen und FDP, seiner Wunschkoalition. Für den SPD-Kandidaten sagt das alles, oder wie Scholz das sagt: "Einige Parteien haben Zuwächse erzielt, andere nicht." Das trocken Hanseatische, mit dem Scholz den ganzen Wahlkampf bestritten hat, zieht sich auch durch den Wahlabend. Keine der Parteien hat solche Zugewinne erzielt wie die SPD, bei keiner war das bis vor wenigen Wochen so wenig absehbar - und selten ließen sich Zugewinne derart deutlich auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin zurückführen. Trotzdem verzichtet Scholz auf Triumph. "Das Votum ist eigentlich ziemlich eindeutig", sagt er am Wahlabend. Eigentlich. Und das erinnert dann fast wieder an die Trielle, in denen sich CDU-Kandidat Armin Laschet an den Verfehlungen des Finanzminister Scholz abarbeitete, um immer wieder an dessen Kühle abzutropfen. Der SPD-Mann bleibt sich treu, auch im Augenblick seines Sieges.

Der schlechte Verlierer

Nein, in Ton und Temperament war es nicht ganz so wie 2005, als der adrenalinbeschwipste Noch-SPD-Kanzler Gerhard Schröder nicht einsehen wollte, dass er die Wahl verloren hatte und stattdessen in der Elefantenrunde polterte: "Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, in dem (sie) sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Also, ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen." Und doch erinnerten Art und Weise, wie CDU-Chef Armin Laschet am Sonntagabend auf gar keinen Fall zugeben wollte, dass er ein desaströses Wahlergebnis eingefahren und die Bundestagswahl verloren hat, frappierend an damals. Laschet zeigte sich als schlechter Verlierer, weil er nicht zugeben wollte, überhaupt verloren oder vielleicht sogar selbst Fehler gemacht zu haben. Vielmehr sagte er Sätze wie: "Wir wollen die nächste Bundesregierung führen." Der Grund ist, dass in der CDU nicht sein kann, was nicht sein darf: Nicht zu regieren, ist eigentlich nicht vorgesehen in der DNA der Union, selbst wenn um sie herum drei andere Parteien gewonnen und sie selbst dramatisch verloren hat. Und so hat die Union am Wahlabend die Orientierung verloren - und Laschet ein Stück weit den Bezug zur Realität.

Die Entscheider

Da rangeln zwei um das Recht, neuer Kanzler zu werden - und zwei andere zeigen, dass sie dabei deutlich mehr als nur ein Wort mitreden werden. Neben dem an solchen Abenden üblichen Schönreden und Selbsterklären ist am Sonntag eines deutlich geworden: Grüne und FDP sind fest entschlossen, der Suche nach einer Koalition ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Ja, sie wollen mit großem Selbstbewusstsein so etwas wie die neue dritte Kraft sein. Die Kraft, die dieses Bündnis schmiedet.

Wenn man Robert Habeck und Christian Lindner bei ihren Auftritten konkret zuhörte, konnte man bis in die Wortwahl hinein spüren, dass sie längst den Plan verfolgen, zuallererst zu zweit auszuloten, was ein Bündnis für beide bringen müsste, um zum Erfolg zu werden. Ja, man konnte den Eindruck haben, dass die beiden in ihren öffentlichen Auftritten schon ein bisschen Ping-Pong spielten.

Lindner sagte im Laufe des Abends immer wieder, die Wahl habe die Ränder geschwächt und die Mitte gestärkt. Deshalb könne es "ratsam sein", dass die beiden Parteien, die aus unterschiedlichen Gründen für Veränderung seien, zunächst mit einander reden würden. Deutlicher lassen sich Brücken kaum schlagen.

Nicht viel anders klang Robert Habeck, der Co-Vorsitzende der Grünen. Er erklärte, dass der Wahlkampf zwar ein Gewürge gewesen sei, ihn das ab jetzt aber überhaupt nicht mehr interessiere. Nun nämlich gehe es darum "eine Identität für ein Bündnis" auszuloten. Im übrigen solle man einfach alles anders machen als 2017 - dann werde es sicher was werden.

Als Union, Grüne und Liberale damals über eine Koalition sprachen, gab es keine Idee vorneweg. Es gab stattdessen größte inhaltliche und kulturelle Hemmnisse zwischen Liberalen und Grünen. Und dazu gab es, vielleicht am wichtigsten, eines nicht: Eine gemeinsame Suche nach Projekten, die für beide ein Bündnis lohnenswert machten. Ebensolches wollen Lindner, Habeck und auch Annalena Baerbock dieses Mal prüfen - und das nicht unter der Sitzungsleitung eines Kanzlerkandidaten, sondern erstmal für sich alleine. Wenn nicht alles täuscht, haben sich da gerade die Kräfteverhältnisse verschoben.

Der ewige Taktiker

Markus Söder und Armin Laschet sind jetzt ganz dicke Freunde. Wie der CSU-Chef seinen havarierten Kanzlerkandidaten am Sonntag durch den Wahlabend trug: großes Kino. Laschet sei im Wahlkampf viel Unrecht getan worden, beklagte Söder. Deshalb habe der CDU-Vorsitzende auch seine Solidarität. Man hätte weinen mögen vor Rührung. Und jetzt will Söder auch noch eine Kanzlerschaft Laschets in einer Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP herbeiverhandeln.

Es fällt schon sehr schwer, in all dem nicht schiere Heuchelei zu sehen. Die CSU hat sich nie wirklich angefreundet mit Laschet. Söder hält sich ganz sicher bis heute für den besseren Kandidaten. Und jetzt, nachdem Laschet die schlimmsten Erwartungen übertroffen und klar verloren hat, nachdem die Union ein Wahldebakel ohne historisches Vorbild eingefahren hat, soll Laschet trotzdem Kanzler werden? Und ausgerechnet Söder will alles dafür tun? Das fällt ihm reichlich spät ein.

Natürlich denkt die CSU vor allem an sich selbst. Markus Söder hat Armin Laschet erstmal klar gemacht, dass er selbst im Fall einer Einigung mit FDP und Grünen immer noch von ihm abhängig bleibt. Und wenn es schief geht und die Union in die Opposition muss? Auch nicht nur schlecht für Söder. Wenn Laschet nicht Kanzler wird, bekäme Söder zumindest theoretisch 2025 noch eine Chance. Voraussetzung: Er darf nicht als derjenige gelten, an dem Laschet gescheitert ist. Das sollen andere erledigen. Söder hat Zeit, Laschet nicht mehr.

Die ehrlichen Verlierer

Es hat wohl selten so schnell nach einer Prognose so viele ehrliche Eingeständnisse einer schweren Niederlage gegeben. Es war 18.03 Uhr am Sonntagabend, gerade erfuhren die Anhänger der Linken im "Festsaal Kreuzberg", dass die Partei vor einem Fiasko stehen dürfte. Jörg Schindler, der Bundesgeschäftsführer der Partei, hätte nun Parolen des Hoffens ausrufen können, als wäre alles nicht so schlimm, wenn die Linke am Abend noch in den Bundestag rutscht. Tat er aber nicht, genau so wenig wie nach ihm alle anderen aus der Partei-Spitze.

Von einem schweren Schlag in die Magengrube sprach die Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow, von einem "desaströsen Ergebnis" Linken-Veteran Gregor Gysi, noch einer ihrer Hoffnungsträger an diesem Abend. Niemand wollte etwas schön reden. Sofort war von eigenen Fehlern die Rede, "viele Fehler" seien gemacht worden, sagte Hennig-Wellsow. Es gehe nun darum, die Partei "neu zu entwickeln". Klar, zwischendrin wurde deutlich, dass man diese Fehler weiter in der Vergangenheit suchen will - in der Zeit, bevor Hennig-Wellsow und Janine Wissler die Führung der Linken übernahmen. Aber zu spüren war in all den ersten Stellungnahmen auch, dass die Spitze erkennt, wie viel aufzuarbeiten ist, um politisch zu dem Faktor im Land zu werden, der man glaubte, schon zu sein. Es beginnt mit dem Verlust des Fundaments der früheren PDS in Ostdeutschland und führt über die tiefe innere Zerrissenheit der Partei bis hin zur Frage, warum ihre Kampagne nicht verfangen hat. So viel ist da grundsätzlich aufzuarbeiten - gut, sich gar nicht erst mit Floskeln retten zu wollen.