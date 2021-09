Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz hat die FDP aufgefordert, eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen im Bund auszuschließen. Die Liberalen sollten sich "klarer und deutlicher artikulieren" und sagen, dass sie für eine Ampel nicht zur Verfügung stünden, sagte er am Sonntag in der ARD. Merz gehört zum achtköpfigen sogenannten "Zukunftsteam" von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet, mit dem dieser jüngst in die heiße Phase des Wahlkampfes startete.

FDP-Chef Christian Lindner vermied in der ARD eine Festlegung, ob eine Ampelkoalition in Frage komme. Er werbe für eine starke FDP mit einer eigenständigen Rolle. "Unser Angebot ist eine Politik der Mitte - angesichts der Flirts von Rot-Grün mit der Linken und auch angesichts der gegenwärtigen Schwäche der Union." Wichtig sei aber weiter, dass die Union der FDP in der Sache näher stehe als SPD oder Grüne. Diese stünden für Offenheit für Enteignung, Bürokratismus und Umverteilung, Subventionierung und höhere Steuern. "Das ist jetzt nicht ein Programm, das eine innere Verwandtschaft zu unserem Programm hat."

Lindner hatte bei früherer Gelegenheit bereits über die Ressortverteilung in einer sogenannten Jamaika-Koalition mit Union und Grünen nachgedacht und dabei das Finanzministerium für die FDP reklamiert. Der FDP-Chef betonte in der ARD, bei dieser Frage gehe es nicht um die "Karriere von einzelnen Liberalen, sondern um politische Inhalte".

Während des ARD-Interviews sorgte Merz bei Zuschauern für Irritation. Nicht wegen seiner Forderung an die FDP, sondern weil er sich hartnäckig weigerte, die Namen seiner Kolleginnen und Kollegen aus Laschets "Zukunftsteam" zu nennen. Mehrmals fragte Moderator Matthias Deiß, ob Merz alle Namen der Teammitglieder aufzuzählen könne, worauf der CDU-Politker nicht einging und letztendlich antwortete: "Also, wir beide werden jetzt mal hier nicht albern. Sie kennen die Namen, ich kenne die Namen. Wir haben uns alle gemeinsam vorgestellt und mit diesen Namen gehen wir jetzt in die nächsten drei Wochen."

Grüne fordern Tempo 130 auf Autobahnen

Die Grünen wollen bei einer Regierungsbeteiligung nach der Wahl Ende September ein deutsches Streitthema angehen. "Für die Verkehrssicherheit brauchen wir ein generelles Sicherheitstempo 130 auf Autobahnen in Deutschland", sagt Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter der Süddeutschen Zeitung. Der Grünen-Politiker sieht einen Stimmungstrend für ein solches generelles Tempolimit. "Die Mehrheit der Bevölkerung, selbst die Mitglieder beim ADAC sprechen sich dafür aus", sagt Hofreiter im Vorfeld der Automesse IAA in München.

Während SPD und Linke ebenfalls für das Limit sind, lehnen Union, FDP und die AfD die Einführung ab. Zuletzt hatten Fachgremien ihre Skepsis aufgegeben. So empfiehlt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat nach Jahrzehntelanger Zurückhaltung inzwischen ein Tempolimit auf Autobahnen, "um die Anzahl an Schwerverletzten und Verkehrsunfalltoten nachhaltig zu reduzieren". Die Autoindustrie wehrt sich dagegen weiter gegen den Plan und spricht sich für streckenbezogene Lösungen aus. Markus Balser (05.09.2021)

Youtuber Rezo nimmt die Klimapolitik der Parteien unter die Lupe

Deutschland bekanntester Youtuber hat in seinem neuesten Video die Klimapolitik der Großen Koalition scharf kritisiert. Die meiste Kritik ernten in "Zerstörung Teil 2" erneut Politiker der Union. So gebe es in der Werte-Union einige Politiker, die den menschengemachten Klimawandel leugneten, so Rezo in dem Video. Zudem stünden seit Jahren eine Vielzahl von Politikern auf der Gehaltsliste von Energiekonzernen wie RWE. Gleichzeitig gehe der Kohleausstieg deutlich langsamer, als von Wissenschaftlern gefordert, um die weltweiten Klimaziele einzuhalten.

Auch der aktuelle Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, spielt wieder ein Rolle. Der habe zugegeben, den Hambacher Forst unter dem Vorwand "Brandschutz" räumen zu lassen, obwohl es dafür keine rechtliche Grundlage gegeben habe. RWE wollte den Wald für den Kohleabbau roden lassen, Klimaschützer hatten sich dort verschanzt, um das zu verhindern. Rezo rief in dem Video vor allem die über 50-Jährigen auf, im Sinne der Jüngeren zu wählen, die unter den Folgen der Klimapolitik später am meisten zu leiden hätten.

Scholz will mit den Grünen regieren

Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, hofft angesichts steigender Umfragewerte seiner Partei auf eine Mehrheit für eine rot-grüne Koalition nach der Bundestagswahl. "Ich möchte gerne mit den Grünen zusammen regieren", sagte der Bundesfinanzminister in einem Interview mit dem Tagesspiegel. "Wir sind unterschiedliche Parteien, wir haben unterschiedliche Zielsetzungen, aber wir haben viele Schnittmengen."

Bei einer Diskussionsrunde mit Baerbock in Potsdam nannte Scholz als wichtigste Themen einen gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro in der Stunde, schnelle Gesetzesänderungen für eine klimaneutrale Wirtschaft sowie eine Kinder-Grundsicherung. Er sieht darin Übereinstimmung mit den Grünen. "Das passt gut."

Die Grünen-Chefin sagte zwar grundsätzlich Ja zu einer Regierung ihrer beiden Parteien, sprach aber von einem großen Unterschied beim Klimaschutz: "Wir brauchen nicht erst 2045 erneuerbaren Strom, sondern wir brauchen das bis 2030", sagte Baerbock. "Wenn wir echte Veränderung brauchen und wollen, dann muss Grün ganz vorne mit dabei sein, weil sonst ist es Klima ohne Schutz."

Die jüngsten Zahlen der Wahlforscherinnen und Wahlforscher deuten darauf hin, dass eine rot-grüne Regierung tatsächlich wieder im Rahmen des Möglichen liegt, momentan aber noch nicht umsetzbar wäre. Während die Sozialdemokraten vor einigen Wochen in den Umfragen noch deutlich hinter der Union und sogar hinter den Grünen lagen, haben sie die CDU/CSU inzwischen nicht nur ein-, sondern überholt. In der jüngsten Insa-Umfrage für Bild am Sonntag hat die SPD ihren Vorsprung noch weiter ausgebaut. Wie der Vorabbericht des Sonntagstrends zeigt, kommen die Sozialdemokraten auf 25 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als zuletzt. CDU/CSU verlieren dagegen einen Punkt und kommen auf 20 Prozent.

Auch die Grünen geben laut der Umfrage einen Punkt ab, 16 Prozent der Teilnehmer würden sie nun wählen. Die FDP liegt unverändert bei 13 Prozent. Die Zustimmung zur AfD wächst um einen Punkt auf zwölf Prozent, auch die Linke verbessert sich um einen Punkt und liegt jetzt bei sieben Prozent.

Eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei macht Scholz davon abhängig, ob die Partei ihre Haltung in einer Reihe von Punkten ändert. So übte er mit Blick auf den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan heftige Kritik: "Die Ablehnung der Bundeswehr-Rettungsentscheidung durch die Partei Die Linke war schlimm." Außerdem erfülle die Linke noch immer einige Mindestanforderungen für ein Regierungsbündnis nicht, etwa ein klares Bekenntnis zur Nato, zu einem soliden Haushalten und zur transatlantischen Partnerschaft. "Diese Anforderungen sind unverhandelbar", sagte Scholz dem Tagesspiegel.

Mit Blick auf den linken SPD-Flügel unterstrich Scholz laut der Zeitung, dass er bei einem Wahlsieg den Kurs vorgeben und nicht ändern werde. Es werde nicht zu einem von der Union beschworenen Linksruck kommen. "Wer sein Kreuz bei der SPD macht, um einen Kanzler Scholz zu bekommen, kann sich darauf verlassen, dass er ihn genauso bekommt, wie er ihn in den vergangenen Jahren kennengelernt hat." (05.09.2021)