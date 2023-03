:München heute

Am Tag der Razzia trat Ralph T. Niemeyer am Abend live im russischen Propagandamedium Russia Today auf.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Wen die Ermittler bei der Reichsbürger-Razzia in München ins Visier nahmen Am Mittwoch durchsucht die Polizei die Wohnung von Ralph T. Niemeyer - während dieser sich in Moskau als Vertreter der deutschen Opposition geriert (SZ Plus).

"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Neue Hinweise im Fall Sonja Engelbrecht nach Fernseh-Fahndung Zuschauer glauben zu wissen, wo die Decke, in die die Leiche der Schülerin eingewickelt war, verkauft wurde. Auch fallen konkrete Namen von Personen, die um 1995 im Raum Kipfenberg Renovierungsarbeiten durchgeführt haben.

Strompreise für Elektro-Autos steigen Die Ladesäulen in München gehören damit zu den teuersten in Deutschland. Das Fahren mit Verbrenner-Motoren wird sogar teilweise günstiger. Wie kann das sein?

Flughafen stellt Sonntag und Montag Betrieb ein, Streik auch bei der S-Bahn München steht ein Großstreik im Verkehrsbereich bevor: 200 000 Flugreisende können ihre Reise nicht antreten, ab Montag fallen auch die meisten S-Bahnen aus.

München erlässt Sekundenklebertransportverbot Die Stadt untersagt Klimaaktivisten nicht nur das Festkleben, sondern bereits das Mitführen von Klebstoff. Verstöße werden mit 1000 Euro geahndet - es sei denn, es wurde eine Genehmigung eingeholt.

Hacker attackieren Münchner Helmholtz-Zentrum Die Kommunikation der Forschungseinrichtung ist nachhaltig gestört. Selbst die Polizei konnte die Einrichtung zunächst nicht erreichen - und musste einen Beamten persönlich vorbeischicken, um nachzusehen, was dort los ist.

Polizei in München: Beamte überwältigen 39-Jährigen nach Schüssen am U-Bahnhof Freimann

Energiekosten in München: Warum die Stadtwerke im März nichts abbuchen

Attacke am Marienplatz: Bundespolizei nimmt brutalen S-Bahn-Schläger fest

Gerichtsprozess: Hündin verschwindet aus Tierheim - haben Mitarbeiterinnen damit zu tun?

